En la Casa Blanca

David Cameron no quiere una foto con Obama

Redacción

08/02/2010

Los asesores del líder de los conservadores británicos opinan que una reunión de cortesía con Barack Obama podría dañar la imagen de Cameron de cara a las elecciones.

El líder de los conservadores británicos, David Cameron, no quiere una foto con Barack Obama. Cameron tenía pensado entrevistarse en una visita de cortesía con el presidente estadounidense como estrategia de cara a las próximas elecciones generales.

No obstante, sus asesores creen que esa foto podría perjudicar a Cameron, ya que esas reuniones suelen ser breves y eso dañaría su imagen diplomática.

A finales de año, el equipo que asesora a Cameron planeaba una visita a Washington, y funcionarios de la Casa Blanca dieron a entender que Obama estaba dispuesto a recibirle brevemente.



Sin embargo, según Financial Times, no parecía que Obama fuese a brindar al visitante un recibimiento como el que ofreció el

presidente Bill Clinton al laborista Tony Blair antes de la llegada de éste al poder en 1997.



El líder "tory", que se ha entrevistado ya con Obama en dos ocasiones en Londres, es consciente de que los políticos británicos

que aspiran a una audiencia con el ocupante de la Casa Blanca a veces se encuentran con que la foto que buscaban se convierte en un bumerán.



Así, cuando el líder laborista Neil Kinnock visitó la Casa Blanca antes de las elecciones británicas de 1987, el presidente Ronald Reagan no le concedió más que media hora de su tiempo, lo que supuso un desaíre para aquél.



El ex líder tory Michael Howard no consiguió que el presidente George W. Bush le invitara antes de las elecciones del 2005 en el Reino Unido porque aquél había intentado distanciarse de la guerra de Irak.