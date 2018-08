noticias

Un insulto a sus víctimas

Facebook cierra las páginas de 30 condenados del Reino Unido

Redacción

11/02/2010

Los reclusos utilizaban el teléfono para subir los comentarios a la red. Para combatir el empleo clandestino de móviles se usarán escáneres personales que los detecten.

La red social Facebook ha procedido a las páginas de treinta reclusos británicos porque resultaban insultantes para sus víctimas. El secretario de Justicia británico Jack Straw, por su parte, ha dicho que considera un insulto para los familiares de las víctimas poder leer en Internet los pensamientos de sus asesinos.

Para afrontar este problema, las cárceles deberán llevar un control más exhaustivo de los móviles que entran clandestinamente en el centro penitenciario, ya que son esos teléfonos los que utilizan para colgar mensajes en la red.

"Me temo que estamos hablando de criminales. Personas que no tiene respeto ni por su propio cuerpo y no tienen problema en ocultar los teléfonos en algún orificio de su cuerpo", ha especificado Straw. Por ello, según la BBC, para combatir el empleo clandestino de móviles se usarán escáneres personales que los detecten.