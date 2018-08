noticias

Gente

Expulsan a Kevin Smith de un avión por gordo

Redacción

15/02/2010

El director de Clerks, que no cabía bien en el asiento, ha mostrado su indignación en Twitter. "No suponía un riesgo para la seguridad", dice Smith, "¿qué iba a hacer, rodar sobre otro pasajero?".

El director, guionista y actor estadounidense Kevin Smith ha sido expulsado de un avión de Southwest Airlines debido a que no cabía en el asiento a causa de su sobrepeso.

Smith, conocido por su papel de ''Bob el silencioso'' en la saga de Clerks, dirigida por él mismo, ha convertido el asunto en una afrenta a través de la red social Twitter, en la que se ha explayado a gusto.

"No rompí ninguna norma ni suponía un riesgo para la seguridad", ha declarado Smith a través de la red, "¿qué iba a hacer, rodar sobre otro pasajero?"

"Os habéis metido con el consumidor de comidas procesadas sedentario equivocado", ha advertido irónico Kevin Smith, quien no tiene problemas para reconocer su sobrepeso.

El director de Mallrats y Dogma suele comprar dos billetes cuando vuela con Southwest Airlines pero en esta ocasión decidió tomar un vuelo anterior al suyo, y como ese avión iba casi

completo sólo pudo acceder a un asiento.

"Había un pasajero más gordo que yo y lo vi cuando me bajaban del avión", ha relatado Kevin Smith con el mismo humor mordaz de sus películas, "cruzamos las miradas y con la suya él me suplicó que no dijera nada".

La aerolínea ha ofrecido sus disculpas y un vale de 100 dólares a Smith, pero se ha mantenido firme en su postura, y asegura que tomó la decisión en aras de la "seguridad y comodidad" de todos los pasajeros.