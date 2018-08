noticias

No se presentaron con Otegi

La AN juzga hoy a los dos acusados por homenajear a Sagardui

Redacción

17/02/2010

La Fiscalía solicita para Jon Enparantza y Estanislao Etxaburu 15 meses de cárcel. Por otro lado, la Justicia gala ha aprobado la entrega a España del abogado Joseba Agudo.

Los dos acusados por enaltecer al preso de ETA José María Sagardui, Gatza, que no se presentaron al juicio en su contra celebrado el pasado mes de enero en la Audiencia Nacional (AN) y en el que compartían banquillo con el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, serán juzgados hoy.

Los dos procesados, Jon Enparantza y Estanislao Etxaburu, anunciaron su intención de no acudir al juicio en una rueda de prensa celebrada en la casa de cultura de Hernani (Gipuzkoa) un día antes de la vista oral y fueron detenidos dos días después de que la Audiencia Nacional decretara su búsqueda y captura.

La Fiscalía solicita para ellos 15 meses de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo, por participar en el acto de homenaje a Sagardui, que se celebró el 9 de julio de 2005 en Amorebieta (Bizkaia).

El acto, que estaba presidido por una gran fotografía del homenajeado, fue convocado mediante un anuncio publicado en el diario Gara en el que aparecían los anagramas de Batasuna, Askatasuna y Gestoras Pro Amnistía y se celebró bajo el lema ''Es el momento de la solución, amnistía y libertad''.

Otegi tomó la palabra para elogiar "la lucha llevada a cabo por los presos vascos" y comparar a Sagardui con Nelson Mandela. También intervino en el acto Enparantza, quien denunció en nombre del Movimiento Pro Amnistía y Askatasuna "la actitud represiva de los estados español y francés" y exigió la "inmediata puesta en libertad" de Sagardui.

Mientras tanto, Etxaburu, responsable nacional y portavoz de Etxerat, permaneció en todo momento en el escenario y realizó una ofrenda de flores a los familiares de Sagardui.

Agudo

Por otro lado, el tribunal de Apelación de Burdeos (Francia) se ha pronunciado a favor de la aplicación de la euro-orden emitida por la Justicia española contra el abogado Joseba Agudo, acusado de pertenecer a ETA, según han manifestado sus abogados.