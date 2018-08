noticias

El 85% de los usuarios no pagaría por ver un contenido en la red

Redacción

17/02/2010

27.000 personas de 52 países han participado en este estudio que concluye que la mayoría de los encuestados dejaría de visitar una web si se le cobrara por ello.

Ocho de cada diez usuarios de Internet no está dispuesto a pagar por acceder a una página web, aunque el 52% apostaría por realizar "micropagos" por contenidos concretos antes que abonar una suscripción periódica, según una encuesta elaborada por la firma Nielsen.

En total, 27.000 personas de 52 países han participado en este estudio, que ha deducido que los consumidores no están completamente cerrados a la idea de pagar por acceder a contenidos en la red, aunque, en general, el 85% prefiere que ese acceso sea gratuito.

En general, el 79% dice que dejaría de visitar una web si se le empieza a cobrar por ello, al entender que podría encontrar la misma información gratuitamente en otro lugar.

Así, el 34% de los encuestados cree que la calidad de la información se resiente si las empresas no pueden cobrar a quienes disfrutan de sus contenidos, el 30% cree que no se tiene por qué ver afectada, y el 36% dice no tener una opinión formada la respecto.

Nielsen advierte de que en general los usuarios son menos propensos a pagar por contenidos propios de Internet, como las redes sociales, los podcast o los vídeos y blogs creados por los propios usuarios.

Más del 60% de los encuestados cree que de llegar a pagar por los contenidos los usuarios tienen que tener derecho a compartirlo con quienes quisieran y que tendría que desaparecer la publicidad.