Entrevista en ETB

"El PSE quiere una buena relación con el PNV", según Txarli Prieto

Redacción

17/02/2010

El secretario general del PSE en Álava cree que los últimos encontronazos entre los socialistas y los nacionalistas se deben a que el PNV "tiene un problema de desubicación" tras perder el poder.

El secretario general del PSE-EE de Álava, Txarli Prieto, ha abogado hoy por rebajar el actual "tono de la política" en las relaciones entre su partido y el PNV, formación que, a su juicio, centra toda su actividad "en reproches" al lehendakari y a su Ejecutivo.



En una entrevista en ETB, Prieto ha censurado que "toda la política del PNV vaya a estar reducida permanentemente a los reproches" al lehendakari, Patxi López, de quien "llegan a decir que es un incapaz".



Por contra, ha asegurado, la voluntad del PSE y del Gobierno vasco es "tener una buena relación con el PNV" pero, a su juicio, esta formación "tiene un cierto problema de desubicación" como, por ejemplo, en lo referente a "esa cierta tensión" que ha generado en torno a la carta de su presidente, Iñigo Urkullu, al lehendakari.



En esa misiva, remitida ayer, el PNV "se excede en reproches" y "parece pretender querer ocupar el papel del Gobierno queriendo arrogarse el liderazgo de políticas institucionales", ha opinado Prieto.



Al final de la carta, el partido de Urkullu "viene a decir que ellos son los únicos que defienden los intereses de la ciudadanía", lo cual, según Prieto, está lejos del "realismo político", y ha destacado la valoración que están haciendo diferentes agentes sociales de las medidas del Gobierno vasco frente a la crisis.



Según ha dicho, "me imagino que el PNV será consciente de que en el PSE no nos hace ninguna gracia que nos traten como a truchas de piscifactoría", en referencia a unas palabras pronunciadas por el dirigente nacionalista Joseba Egibar.



En opinión de Prieto, el PNV "no está en condiciones de sentirse herido o malhumorado" ante la respuesta que le dan los dirigentes socialistas.



Ante esta situación, Prieto ha considerado que ambas formaciones deben "rebajar" ese "tono de la política que produce más contaminación acústica".