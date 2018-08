noticias

Anuncio sorpresa

Dimite el jefe de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático

Redacción

18/02/2010

Yvo de Boer dejará el cargo el 1 de julio. Los expertos creen que su decisión se debe al fracaso de la Cumbre de Copenhague, ya que él apostaba por un acuerdo ambicioso que finalmente no se produjo.

El secretario ejecutivo de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Yvo de Boer, ha anunciado hoy inesperadamente su dimisión del cargo a partir del próximo 1 de julio.

En un comunicado difundido por la secretaría de la Convención, con sede en Bonn (Alemania), De Boer ha informado de que asumirá "nuevos retos" trabajando en asuntos relacionados con el clima y la sostenibilidad en el sector privado. El secretario ejecutivo explica en la nota que a partir de julio trabajará como asesor para la consultora alemana KPMG.



"Siempre he sostenido que si bien son los gobiernos los que deben aportar el marco político necesario, las soluciones reales deben provenir de las empresas", dice de Boer en un comunicado.



También subraya que si bien en la cumbre de Copenhague de diciembre pasado no se logró un compromiso vinculante, sí que hubo una clara apuesta política hacia un mundo con pocas emisiones. "Esto pide que se forjen nuevas cooperaciones con el sector empresarial y yo tengo previsto ayudar a que esto ocurra", precisa.



Aunque de Boer ha evitado hacer un balance negativo de Copenhague, los expertos sostienen que su marcha de la Secretaría de la Convención podría deberse en parte al fracaso de la cumbre. El responsable de la ONU sobre Cambio Climático había apostado por un acuerdo ambicioso en Copenhague que finalmente no se produjo.



El acuerdo de Copenhague estableció un fondo total de 10.000 millones de dólares entre 2010 y 2012 para permitir a los países más vulnerables hacer frente a los efectos del cambio climático, y de 100.000 millones anuales a partir de 2020 para mitigación y adaptación.



De Boer, de 55 años, asumió el cargo en 2006, y anteriormente había sido subdirector general del Ministerio de Medio Ambiente de Holanda. También ha sido asesor del gobierno chino y del Banco Mundial.



En el comunicado, el secretario ejecutivo asegura que hasta que abandone el cargo seguirá con los preparativos para la próxima cumbre en México a finales de este año, cita que estará precedida por una conferencia ministerial en Bonn a finales de mayo.