Caso Laffage

La madre de Nagore Laffage todavía confía en que se haga justicia

Redacción

18/02/2010

El autor de la muerte de esta joven irunesa en julio de 2008 fue condenado a doce años y medio de cárcel, después de que el jurado popular decidiera que era culpable de homicidio y no de asesinato.

Asun Casasola, la madre de Nagore Laffage, ha manifestado que "todavía" confía "en que se haga justicia" y, de hecho, espera que el 2 de marzo, en la vista del recurso de apelación por el crimen de su hija, José Diego Yllanes sea declarado "culpable de asesinato".



La madre de Nagore Laffage ha comparecido hoy en el Ayuntamiento de Irún para expresar como afronta la familia esta nueva cita judicial, a la vez que ha informado de que este sábado van a organizar una nueva concentración en la localidad para exigir justicia.



El pasado mes de noviembre, el autor de la muerte de esta joven irunesa en julio de 2008 fue condenado a doce años y medio de cárcel, después de que el jurado popular decidiera que los hechos eran constitutivos de un delito de homicidio y no de asesinato como reclamaban las distintas acusaciones.



"Esperemos que el recurso de la sentencia salga adelante, que las pruebas de todo el proceso sirvan para demostrar que Yllanes le arrebató la vida con alevosía y que es culpable de asesinato, aunque acataremos lo que finalmente se decida", ha explicado Casasola.



La madre de Nagore Laffage, a pesar del duro golpe que supuso para la familia la sentencia, ha señalado que "va a haber justicia" porque "no se puede cerrar los ojos a la evidencia".



"Para asfixiar con una mano a una persona, poquito a poquito como hizo, no se puede hablar de arrebato y, por tanto, no es un homicidio", ha añadido Casasola, quien ha insistido en que "al final Nagore va a tener justicia y va a salir la palabra asesinato".