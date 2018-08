noticias

En Málaga

Zapatero pide a Rajoy que "ayude al país"

Redacción

22/02/2010

El jefe del Gobierno le ha reprochado a Rajoy que "diciendo que no a todo no se ayuda a España a salir de la crisis". Zapatero ha participado en un acto del PSOE de Andalucía ante 16.000 personas.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido al líder del PP, Mariano Rajoy, que deje de "descalificar" las propuestas del PSOE para salir de la crisis y presente las suyas.

Zapatero ha participado ante 16.000 personas en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga en un acto del PSOE-A por el 28F, Día de Andalucía.

El jefe del Gobierno español le ha dejado claro a Rajoy que "no le pido que se responsabilice con el Gobierno, sino con el país, y no que ayude al Gobierno, sino al país". "Diciendo que no a todo no se ayuda al España a salir de la crisis", ha añadido Zapatero.

Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha señalado que, si el Gobierno quiere llegar a pactos o modificar su política económica, "el PP puede estar ahí", siempre que se hable de "una modificación y se empiece a trabajar desde ya".

En una entrevista a Onda Cero, De Cospedal ha señalado que "aplazar la solución para dentro de dos meses" sería "una gran irresponsabilidad".