Tribunal de Milán

Condenan a directivos de Google Italia por un vídeo con vejaciones

24/02/2010

Han sido condenados a seis meses de cárcel por la divulgación en 2006 de un vídeo en el que aparecía un joven con síndrome de down sufriendo el maltrato de sus compañeros de clase.

Un tribunal de Milán ha condenado a seis meses de reclusión a tres dirigentes de Google Italia por la divulgación en 2006 de un vídeo con vejaciones a un joven con el síndrome de down en un centro escolar de Turín.

El tribunal milanés condenó a seis meses de cárcel a tres de los cuatro imputados por el delito de violación de la intimidad, mientras que desestimó la acusación por difamación.

Los condenados, aunque no tendrán que ir a la cárcel según la legislación italiana, son David Carl Drummon, ex presidente del Consejo de Administración de Google Italia y actual vicepresidente senior, George de los Reyes, ex miembro del Consejo de Administración de Google Italia y actualmente jubilado, y Peter Fleitcher, responsable para las estrategias de privacidad en Europa de Google.