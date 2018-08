noticias

Crisis económica

PSOE a PP: "No subir el IVA llevaría a la catástrofe"

Redacción

26/02/2010

Tras la ronda de contactos que inició el PSOE la semana pasada con los grupos parlamentarios, Alonso ha asegurado que todos los grupos se han mostrado receptivos a la colaboración excepto el PP.

El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, ha emplazado al PP a rectificar su postura para no obstaculizar la posible consecución de acuerdos en materia económica entre todos los grupos y le ha advertido de que no subir el IVA, como propone ese partido, "conduciría a la catástrofe".



Alonso ha concluido hoy con su homóloga del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, la ronda de contactos que inició la semana pasada con los grupos parlamentarios a fin de sondear las posibilidades de llegar a un pacto para dar una respuesta concertada a la crisis.



Según ha resumido Alonso, todos los grupos se han mostrado receptivos y dispuestos al acuerdo y la colaboración, excepto el PP, en el que ha visto "reticencias".



No obstante, ha asegurado que seguirá convocando al principal partido de la oposición a que se sume a un "escenario de unidad" que "es bueno para todos los ciudadanos".

"Gobernando, en una época muy dura"



Tras indicar que la reunión con el PP era "necesaria", Alonso ha querido responder a las críticas de Sáenz de Santamaría sobre la inacción del Ejecutivo y ha subrayado que "el Gobierno está gobernando, en una época muy dura, con sacrificios y haciendo lo que debe", con voluntad de diálogo y colaboración.



Alonso se ha confesado muy satisfecho por los contactos que ha mantenido en estas últimas dos semanas.



El grupo socialista no mantendrá ninguna reunión más hasta que finalice la ronda de contactos bilaterales que a partir de la semana próxima desarrollará la comisión interministerial.