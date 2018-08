noticias

Tras sus conciertos en NY

Justin Timberlake alaba a Delorean en su blog

Redacción

06/04/2010

La web del popular cantante recomienda a sus usuarios la música de los guipuzcoanos Delorean, cuelga su último videoclip y escribe una excelente crítica de su directo en Nueva York.

El cantante y actor Justin Timberlake se ha desecho en elogios con los guipuzcoanos Delorean en la última entrada de su blog oficial. Al parecer, el equipo que elabora su página web disfrutó del concierto ofrecido por la banda en Williamsburg (Nueva York) el pasado fin de semana.

La entrada empieza con la frase ''España, put your hands up'' (''España, levanta la manos'') y resalta que los de Zarautz consiguieron colgar el cartel de ''no hay entradas'' en sus dos conciertos de Nueva York.

Aunque la crónica se basa en el segundo concierto de Delorean, también recomienda a los usuarios de la web de Timberlake escuchar con atención los trabajos del grupo guipuzcoano.

Además, el portal del conocido cantante incluye el último videoclip de la banda, correspondiente al tema ''Stay Close'' (primer single del disco ''Subida'') y anuncia la salida del disco el próximo 8 de junio.