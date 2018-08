noticias

'Instinto Casanova'

Michael Douglas reconoce que tuvo sexo con amigas de su madre

Redacción

eitb.com

20/10/2010

Parece que sus dotes de seductor le vienen desde muy joven, ya que con sólo 16 años se acostó con mujeres de 30.

El actor Michael Douglas ha reconocido que con sólo dieciséis años conquistó a dos mujeres de 30, concretamente amigas de su madre, de las que no ha querido decir el nombre para evitarles problemas.



El protagonista de Instinto Básico es conocido por sus numerosas aventuras románticas de juventud, y por una adicción al sexo que él siempre ha negado, y por la que fue supuestamente tratado a principio de los años noventa. Pero parece que su historial amoroso aún puede dar mucho de si, ya que Michael Douglas ha reconocido que cuando contaba sólo con dieciséis años ya se dedicaba a seducir a mujeres bastante más mayores que él, en concreto a las amigas de su madre.



"Hubo un par de amigas de mi madre cuando yo tenía dieciséis y ellas tenían treinta", ha declarado el actor a la revista Elle. Eso sí, Douglas no quiere que la atención de la prensa pueda incomodarlas, así que ha preferido no decir sus nombres: "No querría meterlas en problemas, aunque probablemente ya estén muertas".



''Perseguido'' por las féminas



No es sólo el actor quien se dedica a la conquista: alguna que otra vez, las mujeres han tenido tanto interés en él que incluso han llegado a esconderse en su habitación y ponerle en dificultades. "Me acuerdo de una chica que estaba interesada en mí. Una vez que estaba en la cama con otra señorita, en un momento increíblemente inoportuno, salió del armario donde se había metido. Digamos que eso me arregló el resto de la noche", ha explicado Douglas.