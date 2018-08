noticias

Félix Linares responde a nuestras preguntas rápidas

B.S.

19/10/2010

Para Félix la felicidad consiste en una gran biblioteca con sala de proyecciones, algo que se acerca mucho a su realidad cotidiana, por eso, su mayor deseo es quedarse como está.

¿Libro o película?

Libro, porque los condicionantes industriales de las películas hacen que éstas sean peores.

¿Bilbao o Bakio?

Me lo pones difícil. Bilbao para un rato y Bakio para otro. Por ejemplo, en Bakio no hay cine.

¿En su casa, radio o televisión?

Poco de los dos, fundamentalmente leo.

De niño quería ser...

No tenía ni idea. Supongo que aventurero. Ir a un sitio y que pasen muchas cosas.

La felicidad consiste en...

Si existe un cielo a medida, el mío sería una estupenda biblioteca con sala de proyecciones.

Le da miedo...

Absolutamente todo. Soy hipocondríaco y somos gente muy timorata y además somos obsesivos. Además, tengo cierta aracnofobia y creo que cierta agorafobia; me encantan las películas claustrofóbicas, las de submarinos me vuelven loco y las de ascensores ni te cuento.

El talento que le gustaría tener

Me gustaría ser un estupendo guitarrista que cantara muy bien, porque no se hacer ninguna de las dos cosas.

Pida un deseo

Virgencita, virgencita, que me quede como estoy.