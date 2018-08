noticias

Entrevista de eitb.com

"Está bien salir con Bárbara y Gorka Otxoa a comer un buen chuletón"

Bea Sever

14/09/2011

Miren Ibarguren dejó "Goenkale" hace diez años para trabajar en Madrid, donde alcanzó la fama con "Escenas de Matrimonio". Ahora es Soraya en "Aída" y pronto la veremos de nuevo en la gran pantalla.

Te conocimos en "Goenkale", ¿qué recuerdos tienes de la serie?

Muy buenos, me trataron muy bien. La verdad es que aprendí mucho. "Goenkale" es una buena escuela porque al ser diario, haces mucho rodaje.

¿Fue muy diferente trabajar en Madrid?

Cada equipo tiene su ritmo y sí era diferente, pero ya te digo que al haber trabajado en una serie diaria, yo notaba que tenía más soltura.

¿Es dura la vida allí?

Bueno, yo he tenido mucha suerte porque he trabajado mucho, pero sí, hay momentos duros, pero también los hubiera habido en Donostia ¿no?

Has compartido piso con Bárbara Goenaga y ahora vives con Gorka Otxoa, ¿los vascos tienden a juntarse cuando están fuera?

Tienden, tienden. Está bien salir juntos e ir a comer un buen chuletón de vez en cuando.

Otras actrices donostiarras como Marta Etura o Estíbaliz Gabilondo también residen en Madrid, ¿os reunís?

Con ellas no, pero con Gorka y Bárbara mucho.

¿Cada cuanto vuelves a Donostia?

Voy poco, porque con el ritmo de trabajo de "Aída" no tengo tiempo, grabamos a diario, así que solo puedo subir en Navidades y en vacaciones. Además, como no tengo carné... Y cuando voy tengo poco tiempo y mucha gente a la que ver.

¿Siempre has querido ser actriz? ¿Cuándo lo tuviste claro?

¡Todavía no lo tengo claro! Es que me ha ido surgiendo, las cosas me han venido... Mis padres dicen que desde niña, pero no lo sé, he ido viviendo cada momento y no sé hasta cuándo seguiré.



Entonces a lo mejor retomas los estudios de sicología...

Eso no te lo garantizo, jaja.

Con "Escenas de Matrimonio" te hiciste realmente popular, ¿qué sensación te causaba el que te conocieran por la calle?

No te voy a decir que sea malo, ni tampoco agradable; es raro. De repente, vas por la calle y la gente te para, "Hola ¿me das un beso?", y flipas. Pero bueno, te acostumbras. No te imaginas cuánta gente ve "Aída", jajaja.

¿Cómo son los rodajes en "Aída"? ¿Os reís?

Al final es un trabajo. Hay momentos divertidos, pero estamos trabajando. La gente cree que te lo estás pasando de maravilla, pero es un trabajo como cualquier otro: madrugamos mucho, trabajamos durante horas y sí, hay ratos de risas, pero en una oficina también.

En televisión has hecho más comedia, pero en cine, con Las trece rosas, cambias radicalmente de registro, ¿fue difícil?

Tuve que adaptarme al registro, pero aprendí mucho. Después he hecho otro drama, Estás ahí, con Gorka Otxoa. Tienes que prepararte de una manera diferente, pero eso es lo bueno de ser actriz, que con cada trabajo aprendes.

Después de rodar Estás ahí vuelves a la comedia con Una hora más en Canarias en la que, además, apareces bailando y cantando.

Sí, ha sido muy divertido. Me acuerdo de una escena, en medio de una calle de Madrid, te ponen ahí, empieza a sonar la música y ¡a bailar!. La verdad es que es un subidón, una vez que quitas la vergüenza, es muy divertido.

Además de cine y televisión, también has hecho teatro ¿con qué te quedas?

Me quedo con los tres. Me quedo con poder trabajar como actriz.

¿Cuál es tu sueño como actriz?

No lo sé. Seguir trabajando y aprendiendo. Tener un trabajo en el que siempre estás aprendiendo es una suerte, en eso soy afortunada.

¿Qué proyectos tienes además de "Aída"?

Ahora ninguno, y si los tuviera no te los diría, que dicen que da mala suerte. De momento, me voy de vacaciones.