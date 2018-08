noticias

Lucía Etxebarria:'Entiendo la razón sentimental para ser nacionalista'

Bea Sever

14/09/2011

La prolífica escritora contesta a nuestras preguntas con ironía y nos confiesa que de Euskadi le gusta todo y que, gracias a su cociente de 162, le da tiempo a escribir, cuidar de su hija y postear.

Madre belga, familia bermeana, ascendencia paterna irlandesa, hija medio canadiense... Eso debe enriquecer mucho, ¿no?

Mira, mi padre es nacionalista y gran parte de mi familia lo sigue siendo, con lo cual, yo entiendo muy bien la razón sentimental por la que alguien puede querer ser nacionalista en Euskadi. Pero el haberme movido tanto y el haber vivido en varios países diferentes, y el hecho de que yo hable cinco idiomas, me han hecho ser muy escéptica respecto a conceptos como "nación" o "patria". Por otra parte, cuando me hicieron la carta astral ya me dijeron que iba a viajar mucho e iba a casarme con alguien de otra nacionalidad. Soy sagitario con ascendente en sagitario y con la luna en sagitario. No podía ser de otra manera.



¿Qué significa Bermeo para ti?

Es el pueblo de mis padres y al que tengo asociados muchos, pero muchos recuerdos de infancia. El recuerdo más vivo que tengo es el de preparar anchoas en salazón en el sótano de la casa de mi amiga Leire. Lo tengo muy grabado en la mente: la sal, el olor, la sensación de ser útil. Es una pena que ya nadie haga eso en casa.

Tengo mucho amor por Bermeo, creo que es un pueblo espectacularmente bonito y lo tengo asociado a momentos igualmente bonitos.

¿Sueles venir a Euskadi? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Y lo que menos?

Hubo un año en el que iba cada fin de semana. Ahora estoy yendo menos por problemas varios. Me gusta todo: la comida, el paisaje, la tranquilidad. No me gusta cuando llueve cuatro días seguidos, pero según cómo va el cambio climático, eso cada vez va a pasar menos y, como no nos pongamos las pilas todos para intentar reducir el consumo energético, nos vamos a encontrar con un Euskadi tropical.



En Francia te quieren mucho. ¿Podríamos decir que ven a Lucia Etxebarria, la escritora, y no a Lucia, "la polémica"?

Sí, exactamente. Tú lo has dicho. De todas formas, Francia tiene una gran tradición de acoger a artistas españoles de vanguardia: Picasso, Braque, Buñuel, Almodovar... yo (ja-ja).



21 libros y guiones en 14 años. ¿Cómo te da tiempo?

Soy hiperactiva y duermo muy poco. Y te lo respondo sin la más mínima ironía. Y tengo un cociente intelectual de 162. Te lo respondo también sin la más mínima ironía, porque me lo midieron de pequeña en un test del colegio y de más mayor para unas pruebas psciotécnicas. La mayoría de los superdotados sufren mucho, porque no consiguen adaptarse a trabajar en equipo, por ejemplo. Hay un libro excepcional, El drama del niño dotado de Alice Miller, cuya lectura creo que es obligatoria para cualquier madre que tenga un hijo o hija de altas capacidades. La gente tiene la idea de que el superdotado lo tiene más fácil en la vida, cuando en realidad, lo suele tener más difícil. Suelen ser niños en riesgo social, con muchos conflictos de autoestima, con desajustes emocionales que pueden llegar a ser muy graves y, sorprendentemente, suelen ser niños con fracaso escolar, porque el sistema educativo no está pensado para niños muy inteligentes.

Y todavía sacas un hueco para escribir posts en un blog. ¿Qué te aporta la blogosfera?

Es el mejor sistema de promoción que he conocido y sobre todo, como sabes, lo utilizo porque los medios de comunicación mainstream se han dedicado a mentir sobre mi persona. Por ejemplo, El Mundo publicó que una chica decía que había sido mi inquilina y que yo le había pegado. Nunca publicó el resultado del juicio, que no llegó siquiera a celebrarse porque el fiscal desatendió la petición. Es decir, que la chica mentía. También los medios han publicado no sé cuantas acusaciones de plagio a lo cual siempre tengo que responder lo mismo: si se hubiera probado plagio en alguno de mis libros se habría retirado la edición, según la actual legislatura española. Todos mis libros están reeditados y traducidos a diversos idiomas. No añado más. En España se miente mucho en medios de comunicación. Y la legislación es increíblemente tolerante con esa prácticas.

¿Siempre te han gustado los niños o ha sido a raíz de tener a tu hija?

Me encantan los niños y me encantaría tener más.

Con todo lo que has escrito sobre amor y relaciones de pareja, ¿te consideras una experta en el tema?

Me considero una experta en decepciones sentimentales.

Feminista, antiglobalización, antitaurina, defensora de los palestinos... ¿Qué tema te sulfura últimamente?

Procuro no sulfurarme por casi nada. Defiendo las causas en las que creo, pero suelo mantener la calma, pese a mis genes bermeanos (ja-ja). Sulfurarse no conduce a nada. Los demás no te entienden si no planteas las cosas educadamente y, además, es muy malo para la salud. Sin ironía lo digo.

Pese a que eres de las pocas que dice lo que piensa, sigues teniendo tirón mediático. Es difícil aparecer en los medios, aunque se venda mucho, si se es políticamente incorrecto. ¿Qué nos das?

Debe ser porque soy muy mona (ja-ja). Ahora en serio, no tengo ni idea de por qué los medios de comunicación eligen a unos personajes y a otros no. De todas formas, yo no aparezco en muchos medios de comunicación. Trabajo en dos periódicos y de vez en cuando colaboro en La Radio de Julia, pero no salgo en televisión, ni hablo nunca sobre mi vida privada.

Premio Nadal, Premio Primavera, Premio Planeta... ¿Qué viene luego?

El Nobel. Uy, no, que se lo han dado a Vargas Llosa, qué cabeza. Ahora en serio, de nuevo sin ironías, el mejor premio de mi vida es el amor de mi hija, de mi pareja y de mis amigos.

Odias la etapa de promoción de tus libros, pero ¿de que otra manera lo harías?

Pues me gustaría tener una alter ego a la que pudiera mandar a hacer las giras de promoción y las entrevistas en mi lugar. Si existe alguna actriz vasca que guarde algún parecido conmigo y está interesada en el trabajo, me puede contactar a través de esta web.