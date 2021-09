25/09/2021 10:29 noticias Crónica de Araba La crisis de los chips provoca cortacircuitos en el sector industrial JB El problema del abastecimiento de chips en el sector de la automoción y la petición fiscal de más de cien años de cárcel para diez acusados de corrupción de menores irrumpen en la actualidad de una semana marcada por la movilidad con el BEI como referente de futuro. Escuchar la página Escuchar la página

La crisis de los semiconductores contrae la producción en los dos buques insignias del cinturón industrial vitoriano. La debilidad de la cadena de suministros, debido a la dependencia de unas pocas compañías asiáticas, obliga a Mercedes Benz y Michelín a reducir sus previsiones y ajustar sus equipos y calendarios de trabajo. Estas dos emblemáticas multinacionales vinculadas al sector de la automoción, fundamentalmente la alemana Mercedes Benz, ejercen un papel tractor en el tejido industrial de Araba puesto que su actividad incide también en una amplia red de empresas auxiliares.

No ha podido haber una coincidencia mayor: La Fiscalía eligió El Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños para hacer pública la acusación contra diez personas en Vitoria por un delito de prostitución de menores. Las víctimas, menores edad en el momento de los hechos investigados, estaban bajo la tutela de Diputación, que se presenta como acusación particular. Precisamente en 2016, una denuncia presentada ante la Ertzaintza por el director del Centro de Acogida de Sansoheta abrió las puertas de la investigación. Cinco años después, La Fiscalía traslada a la Audiencia Provincial una petición global que supera los cien años de prisión para los diez adultos encausados por delitos de corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía ante menores de edad y delitos contra salud pública.

El estupor que este tipo de delitos provoca en la opinión pública hay que enmarcarlo en los preocupantes datos que reflejan un aumento en el número de personas que ejerce la prostitución, mientras disminuye la edad de los demandantes. Desde Gizarterako, Asociación de Acogida y Orientación a La Mujer Prostituta, destacan que el 30 por ciento de las mujeres que ejerce la prostitución en Vitoria proviene de la trata de personas. No es suficiente con atender y proteger a las víctimas, hay que poner el foco en clientes y tratantes, dice Aida Gil desde Arabako Abolizionistak, mientras la activista Amelia Tiganus enfatiza al recordarnos que esos clientes son nuestros padres, hermanos o hijos

La noticia de esta semana que mira al futuro ha sido la del Bus Eléctrico Inteligente. El BEI ha hecho una efímera aparición en la semana de la movilidad, en la que se ha sometido una vez más a prueba la paciencia de conductores y peatones por las obras de asfaltado que han bloqueado una de las arterias principales entre el Este y Oeste de la ciudad. Entre los meses de noviembre y Diciembre veremos cómo este nuevo autobús eléctrico inteligente se incorpora progresivamente al sistema del transporte urbano, cosiendo en su trazado periférico 14 barrios de la capital alavesa con 120.000 residentes. Mejorar las frecuencias y reducir la emisión de CO2 en una la línea que puede llegar a tener más de tres millones de viajeros al año son objetivos prioritarios.

La Situación del Territorio Histórico de Alava será objeto de análisis en el Pleno de Política General que las Juntas Generales de Alava celebrarán los próximos Lunes y Martes. El Diputado General abrirá las sesiones recordando los tres ejes de la acción de gobierno basados en la recuperación económica y el empleo de calidad, en el fortalecimiento de los servicios sociales, basado en el nuevo modelo de cuidados, y en la transición energética. El martes será el turno para los grupos y el debat

En el ámbito cultural quien se consolida como recinto multiusos es el Iradier Arena. La última edición del Festival de Jazz, la gala del Festval a comienzos del mes de septiembre y el Azkenak Rock Festival confirman esa transición de fracasado coso taurino a nuevo espacio de eventos, con la acústica como gran asignatura pendiente

No menor que la asignatura pendiente del Deportivo Alavés que recibe al Atlético de Madrid en Mendizorrotza. El vigente campeón de liga visita al colista, que conoce por derrotas todas sus jornadas. El conjunto albiazul no ha sumado ningún punto, ha encajado once goles en cinco jornadas y solo ha metido uno, de penalti. La aparente mejoría frente al Español esta semana en Cornellá no fue suficiente ni para puntuar frente a un recién ascendido. El decepcionante comienzo de liga del Deportivo Alavés tiene como agravante las derrotas frente a posibles rivales directos en el objetivo de mantener la categoría. Los de Simeone son un duro test que, de resolverlo positivamente contra pronóstico, situaría sorprendentemente a los albiazules en una nueva dimensión. No es fácil. Nadie responsabiliza totalmente al entrenador, Javier Calleja, de que el equipo esté a punto de batir el peor comienzo de temporada en la historia albiazul. Pero a nadie tampoco se le escapa que en estas crisis el técnico es el eslabón más débil de la cadena. Paradójicamente, la misma cadena que hace cuatro meses escasos le anudó al equipo del Paseo de Cervantes, tras lograr la permanencia. Las Gloriosas, por el contrario, viven la otra cara de la moneda. Esta tarde reciben al Villarreal en Ibaia con el objetivo de sumar la tercera victoria consecutiva en su brillante debut en la máxima categoría.