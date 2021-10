22/10/2021 13:34 noticias Juntas Generales El PP pedirá al gobierno foral que no contrate a empresas implicadas en el "Cártel de las consultoras" EITB MEDIA La petición se materializará mediante una moción en Juntas Generales. Los populares piden a la Diputación Foral de Álava que respete la resolución de la CNMC que prohíbe contratar a estas compañías. También insará al Ministerio de Hacienda a que fije y concrete el alcance de esta prohibición Escuchar la página Escuchar la página

En mayo de este año, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó a varias empresas por manipular más de un centenar de contrataciones públicas. Se trata de la trama del "Cártel de las consultoras". Pues bien, el Partido Popular asegura que después de conocerse la resolución, la Diputación Foral de Álava así como Álava Agencia de Desarrollo han resuelto sendos contratos menores con una de las empresas implicadas en la trama.

Son contratos de la administración pública por un valor máximo de 15.000 euros y que no se publican en el Boletín Oficial de Araba. Hay que invitar a participar en él a tres empresas y después se escoge la mejor oferta. En este caso, el Partido Popular asegura que la Diputación Foral de Álava sigue invitando a las empresas implicadas en la trama del "Cártel de las consultoras", pese a que la resolución de la CNMC conlleva la prohibición de contratar a estas compañías. Por ello, la juntera popular Marta Alaña ha subrayado que "la propia Diputación de Álava puede tomar medidas sin esperar a la resolución nacional" y ha añadido que "si el PNV no lo hace, demostrará que cuando les salpica cerca, el PNV no hace lo suficiente".

Esta petición se debatirá mediante un moción el próximo 8 de noviembre en Juntas Generales de Araba. En dicha moción, instan al Ministerio de Hacienda de que fije y concrete cuanto ántes, el alcance y duración de la prohibición fijada por la CNMC.