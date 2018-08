noticias

Entrevista

'Me reuní con un miembro del comando de ETA que mató a Juanmari'

I.G.

Bilbao

23/10/2012

Maixabel Lasa ha subrayado en el programa Mezularia de Euskadi Irratia que los miembros de ETA que hayan realizado "ese recorrido" merecen "segundas oportunidades".

La Directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa, ha anunciado hoy en una entrevista a Euskadi Irratia que abandonará su cargo en el momento en el que se conforme el próximo Gobierno Vasco.

En una entrevista concedida al periodista Jaime Otamendi, Lasa también ha desvelado que se ha reunido durante más de dos horas con uno de los miembros del comando de ETA que asesinó a su marido, Juan Mari Jauregi, aunque no ha citado ningún nombre.



"Me pidió perdón, estaba muy arrepentido con todo lo que había hecho. Fue una entrevista muy larga", ha relatado.

Según Maixabel Lasa, la experiencia de mantener una entrevista con uno de los miembros de ETA que formaban el comando que asesinó a su marido fue "dura", pero decidió acudir "en cuanto tuve oportunidad".

En su opinión, los miembros de ETA que hayan hecho "ese recorrido" merecen "segundas oportunidades".

"Cuando me pidió perdón le dije que no podría decirle en ese momento si le perdonaba o no, pero sí le dije que agradecía su actitud, y que seguramente, cuando salga de la cárcel, cuando haya pagado por lo que hizo, no tendré ningún problema para tomar un café con él", ha señalado.

Por último, ha contado que el miembro de ETA con el que se entrevistó no conocía a su marido, Juan Mari Jauregi.