Caso Caja Navarra

Investigación

Kontuz! alerta de 'más presuntas irregularidades' en la CAN

Redacción

15/05/2013

Una tendría que ver con el alto precio que la CAN pagó a Caja Sol por la empresa deficitaria Oesia y la segunda con la 'falta de control'sobre la consultoría Vialogos.

La Asociación de Consumidores Kontuz!, denunciante del caso que se investiga judicialmente por el cobro de dietas de Caja Navarra, ha advertido de más presuntas "irregularidades" relacionadas con la entidad: una de una inversión y otra sobre la gestión de una empresa integrada en la CAN.

El primero de los casos, cuya información ya maneja la juez de Instrucción que investiga el cobro de altas dietas por parte de los dirigentes de UPN y directivos en su día de CAN Miguel Sanz, Álvaro Miranda, Enrique Maya y Yolanda Barcina, está relacionado con el alto precio que CAN pagó a Caja Sol por la empresa deficitaria Oesia, una operación que alertó al propio Banco de España.

En conferencia de prensa, el portavoz de Kontuz!, Patxi Zamora, ha relacionado este asunto con las "oscuras operaciones que se hacían con el dinero de los ahorradores e inversores navarros para presuntamente favorecer intereses de determinados miembros de los órganos directivos y a sus amigos y colaboradores".

Zamora y el abogado de Kontuz!, Pablo Ibáñez, han explicado que en marzo de 2010 el Banco de España advirtió en un informe de que la compra por 44 millones del 19 % de la empresa Oesia por parte de Caja Navarra a Cajasol tenía visos de "irregular por el alto precio" pagado, ya que esta firma tecnológica tenía pérdidas.

Kontuz! ha incidido en que el informe "tuvo que llegar forzosamente" al entonces presidente de CAN, Miguel Sanz, quien no cejó en la operación, en la que ve un "presunto trato de favor" respecto a algunos empresarios relacionados tanto con CAN como con Oesia y Guascor, y con la empresa que tasó la operación, como el exsecretario de Estado de Seguridad Ricardo Martí Fluxá o Ignacio Sarría, hijo del presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN).

El segundo de los frentes abiertos por Kontuz está relacionado con "la falta de control que se impuso" en CAN en los últimos años, ya que la asociación ha determinado que Enrique de Mulder, directivo entre 2005 y 2009 de Vialogos, una consultoría corporativa ligada a Caja Navarra, tenía asignado un salario de unos 600.000 euros anuales.

Sin embargo, en esos cuatro años la empresa Norman Asesores SL, cuya administradora única era la esposa de De Mulder y de la que él era consejero delegado, facturó a CAN 2,7 millones de euros, lo que constituiría una irregularidad en el caso de que ese dinero fuera el sueldo cobrado a través de esta sociedad.

Kontuz ha anunciado que en caso de no recibir las explicaciones pertinentes llevará el asunto a los tribunales.