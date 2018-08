Crisis Económica

''Queda bastante por sufrir''

El PNV no ve 'una recuperación' a dos años y cree que habrá más paro

Redacción

04/01/2013

Azpiazu, portavoz de asuntos económicos del PNV en el Congreso de los Diputados, opina que quedan "otros cuatro o cinco años de crisis" para recuperar "posiciones de antaño".

El portavoz de asuntos económicos del PNV en el Congreso de los Diputados, Pedro Azpiazu, ha asegurado que no percibe "una recuperación económica "a corto plazo" ni tan siquiera en dos años, y ha advertido de que "queda bastante por sufrir", también en términos de "destrucción de empleo".

Ante la actual coyuntura, el representante nacionalista en la Cámara baja ha instado a Kutxabank a adoptar un compromiso "con los ciudadanos vascos" y con "la dinamización" de la economía "que va a hacer falta" también en Euskadi.

En una entrevista a Onda Vasca, Azpiazu se ha mostrado "bastante pesimista" con la situación económica así como con las perspectivas, "incluso, a medio plazo".

En su opinión, sólo se puede hablar de recuperación "cuando, de verdad, la economía empiece a crear empleo de forma sostenible". "No que en un trimestre determinado, por una cuestión coyuntural, se hayan creado o destruido empleos", ha advertido.

El diputado nacionalista considera que "eso no se va a producir a corto plazo" y tampoco será "previsible" en un horizonte de dos años. "Es necesario crecer por encima del 2% para crear empleo y creo que esos crecimientos no se van a producir en dos, tres años.

Nos esperan, todavía, años muy duros, en términos económicos y de destrucción de empleo. Nos queda bastante por sufrir", ha advertido. A su juicio, quedan "otros cuatro o cinco años de crisis" para recuperar "posiciones de antaño".