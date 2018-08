Crisis Económica

Crisis en el sector

'Más de la mitad de las pymes dedicadas a la I+D+i han cerrado'

Pedro G. Larragan

31/01/2013

El doctor en Economía José Ángel Sánchez Asiain añade que sólo hay otro dato "más preocupante", "la indiferencia de la clase dirigente".

El que fuera presidente del BBV antes de su fusión con Argentaria, y actual doctor en Economía, José Ángel Sánchez Asiain, lanzó anoche en Bilbao una crítica contra la clase dirigente española por su 'verdadera indiferencia' ante el continuo cierre de empresas de entre 10 y 40 trabajadores con base tecnológica.

Según los últimos datos oficiales, referidos al mes de diciembre, sólo en el último año, 2.000 pequeñas y medianas empresas de base tecnológica han desaparecido, "justo ahora", dice Sánchez Asiain, cuando más se necesita la innovación y la tecnología para salir de la crisis y regenerar la economía.

"El problema no es que nuestra situación no mejore, que no mejora; es que está empeorando", afirma el expresidente del BBV, que insiste en que sólo se habla de los problemas de las pymes, pero no se actúa: "sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos".

José Ángel Sánchez Asiain pide un cambio urgente de mentalidad de la sociedad en general y de la clase política dirigente en particular. De ahí, asegura, "la importancia de los medios de comunicación", a quienes lanza el reto de conseguir ese cambio que movilice recursos para relanzar la I+D+I.

El expresidente del BBV y doctor en Economía participó anoche en Bilbao en la entrega de los premios Tecnalia – uno de los dos grupos tecnológicos vascos y el primero del estado español por facturación -, de cuyo jurado es su presidente.

El sector en España es muy crítico con la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de recortar en planes de investigación en universidades públicas y ayudas para el desarrollo de la innovación, y advierte de las consecuencias negativas de esos recortes para la regeneración y recuperación de la economía española.

Euskadi, por el contrario, mantiene su política de apoyo público a la innovación y la investigación, de tal forma que se ha convertido en refugio para numerosos investigadores españoles que han tenido que abandonar sus carreras en centros españoles ante la falta de financiación pública.

Ikerbasque – la fundación vasca para la Ciencia – obtuvo hace poco más de un año un premio de la Comisión Europea por su labor de atracción del talento investigador. En octubre de 2011 900 investigadores de alta cualificación llegaron a competir por 20 plazas ofertadas por Ikerbasque.