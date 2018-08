Crisis Económica

Manifestación en Donostia

ELA y LAB no descartan la huelga indefinida en residencias de Gipuzkoa

Redacción

EITB

01/03/2013

Advierten de que, "si no hay otra opción", activarán una huelga indefinida, aunque han precisado que la decisión no está tomada.

Los sindicatos ELA y LAB han afirmado este viernes que no descartan una huelga indefinida en el sector de residencias y centros de día para la tercera edad de Gipuzkoa si no hay "otra opción", pero han precisado que la decisión no está tomada y que "llegado el momento", gestionarán la medida con "mucho tacto".

Estas dos centrales nacionalistas, que ostentan el 80 % de la representación sindical del sector, han celebrado esta mañana una manifestación en Donostia-San Sebastián, en el que responsable sociosanitario de ELA, Iñigo Zubeldia, ha reconocido que tanto ELA como LAB tienen la huelga indefinida en mente.

El acto de protesta de hoy se ha desarrollado en el tercer y último día de huelga que ambos sindicatos habían convocado en las residencias y centros de día para mayores en Gipuzkoa, a raíz del bloqueo en la mesa negociadora para el convenio colectivo del sector.