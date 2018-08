Crisis Económica

Plan del Gobierno Vasco

ELA y LAB consideran que el plan de empleo es 'propaganda'

Redacción

19/03/2013

ELA ha criticado que "en ningún caso la prioridad" del Ejecutivo jeltzale "es el empleo" y LAB ha augurado una "primavera con movilización".

Los sindicatos mayoritarios vascos, ELA y LAB, han criticado duramente el plan de empleo presentado ayer por el Gobierno Vasco, que tachan de "propaganda" o "maquillaje".

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, ha considerado que el es "propaganda" y ha criticado que "en ningún caso la prioridad" del Ejecutivo jeltzale "es el empleo".

En rueda de prensa en Bilbao, Muñoz ha dicho que, tanto el Gobierno Vasco actual como el anterior, "hacen propaganda, suman partidas económicas que están en los presupuestos, que ya estaban antes y, en menor cuantía de las que había antes, para dar la sensación de que su preocupación es el empleo", pero "en ningún caso la prioridad de la política" del Gobierno del PNV "es el empleo, desgraciadamente".

Para el responsable de ELA "un Gobierno que reduce 1.150 millones con respecto al año 2012 en el presupuestos, un 10,8% y que supone un 1,7% el PIB de la Comunidad Autónoma Vasca, hace cualquier cosa menos a favorecer el empleo".

Por su parte, la secretaria general del sindicato LAB, Ainhoa Etxaide, ha tachado de "titulares y maquillaje" el plan, que, a su juicio, supone "pasos para que alguien apoye" el proyecto de Presupuestos "antisociales" del Ejecutivo vasco para este año.

En una rueda de prensa en Donostia-San Sebastián, Etxaide, acompañada de los secretarios de políticas sociales y políticas económicas de LAB, Bea Martxueta y Rafa Izquierdo, respectivamente, ha criticado el proyecto de Presupuestos del Gobierno vasco para este año, que no responde a la situación de "alarma social" actual, sino que está elaborado "asumiendo esa realidad y no para cambiarla", y, además, "con un recorte de 1.100 millones no pueden generar empleo".

La secretaria general de LAB ha criticado que Urkullu "se niega a cambiar" las políticas que han dado lugar a esta situación, por lo que le ha pedido "un ejercicio de realismo", al tiempo que ha calificado de "suicidio político y económico" mantener las políticas que se han venido desarrollando y que no hacen "más que ahogar y contraer la economía sin dar ninguna salida a la crisis".

Tras esta valoración "verdaderamente negativa" del proyecto de Cuentas del Gobierno vasco para 2013, ha asegurado que existe "alternativa" y avanzar en ella es "más que posible para el Gobierno del PNV".

Frente a ello, ha augurado una "primavera con movilización", ya que LAB va a trabajar para que los Presupuestos del Gobierno Vasco para este año "no salgan adelante", llevando esta denuncia a los centros de trabajo, adoptando nuevas iniciativas para la movilización y en generar un acuerdo social que defina "los términos de la alternativa y un plan social para poder luchar por ella ante los gobiernos".