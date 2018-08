Crisis Económica

Previsiones

Adegi: 'Lejos de brotes verdes, viene una fase claramente recesiva'

Redacción

11/04/2013

El presidente José Miguel Ayerza ha señalado que las previsiones que manejan no son "nada positivas" y alerta de la evolución descendente de las exportaciones.

El presidente de Adegi, José Miguel Ayerza, ha advertido de que, lejos de verse "brotes verdes", se observa "una fase claramente recesiva" en Euskadi. Además, ha destacado que "los deberes" de próximos meses y años serán los de "mejorar costes laborales, financieros y energéticos, y hacer productos más competitivos"

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Ayerza ha manifestado que no hay "brotes verdes" en la economía vasca, "en absoluto", y ha apuntado que los datos publicados por la Diputación Foral de Gipuzkoa de la evolución económica guipuzcoana y de la venta de las empresas en este territorio, se observa "una fase claramente recesiva". "Nos tenemos que atener a los datos de que disponemos y los últimos no son nada positivos", ha aseverado.

Además, ha precisado que las exportaciones, "desgraciadamente, también están teniendo una evolución descendente". "Era el sostén de la economía vasca que tiene una vocación internacional, pero hemos visto cómo estos últimos meses las exportaciones también están descendiendo, fundamentalmente por una ralentización de los mercados europeos que todavía sigue siendo nuestro principal destino", ha aseverado.

Tras confiar en que no se llegue a la situación del resto del Estado, ha manifestado que Euskadi todavía cuenta con "una diferencia sustancial con la economía española, en cuanto a la estructura de la actividad económica, con un peso industrial muy significativo y con una vocación exterior muy relevante, que hace que todavía se aguante este deterioro de la economía con un daño en el empleo menor que en el resto del Estado".

"Nosotros no nos tenemos que comparar con el Estado, sino mirar a Europa y a los mercados globales. Hoy estamos en un entorno totalmente globalizado y nuestras empresas lo que tienen que mirar es qué están haciendo el resto de competidores y tomar decisiones en aras de mejorar nuestra competitividad en ese entorno global", ha añadido.

Además, ha eludido hablar del proyecto de Presupuestos del Gobierno vasco y ha señalado que, si a todos les dejasen elaborarlo, "seguramente, harían uno diferente".

Huelga general

El representante de Adegi ha afirmado que, en esta situación, estar hablando de huelgas generales, "es estar totalmente fuera de lugar" porque "el enemigo no está en casa, los tenemos fuera, en los mercados internacionales, en ese entorno globalizado".

A su juicio, no se logrará salir de esta crisis, si no se es capaz, como ocurrió "en los años 80 y 90, de aunar los esfuerzos de todos los agentes". En este sentido, ha apuntado que "estos movimientos de huelgas generales o lo conflictos que, muchas veces, son más de carácter ideológico", no favorecen en un momento en el que se produce "la peor recesión de los últimos 30 años".