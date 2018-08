Crisis Económica

Parlamento Vasco

La oposición pide a Iturbe que aclare los ajustes de plantilla en EiTB

Redacción

22/05/2013

EH Bildu y PSE-EE han solicitado la comparecencia urgente de la directora general de EiTB en la Cámara de Vitoria-Gasteiz.

Los partidos de la oposición en el Parlamento Vasco han exigido hoy a la directora general de Euskal Irrati Telebista (EITB), Maite Iturbe, que explique los posibles ajustes de plantilla en el ente público vasco de radiotelevisión.

EH Bildu ha solicitado la comparecencia urgente de Iturbe en la Cámara de Vitoria ante "los anunciados recortes del 15% en Euskadi Irratia, del 25% en Radio Vitoria, así como en Radio Euskadi y ETB". La coalición independentista ha considerado "especialmente grave" los ajustes en Radio Vitoria porque "pone en peligro la existencia misma de la emisora" y ha expresado su temor a que la dirección del ente "esté dando comienzo a un proceso dirigido a la desaparición de la radio decana de Araba".

EH Bildu ha defendido que las radios y televisión pública sean "de calidad" y que "garanticen con objetividad el derecho a la información de la sociedad vasca" y ha denunciado que este objetivo es "incompatible con el despido de trabajadores".

También el PSE-EE ha pedido que Iturbe comparezca en el Parlamento Vasco para informar de "sus intenciones respecto al empleo público en el ente". Los socialistas han mostrado su "sorpresa" por la posibilidad de que EITB ajuste la plantilla y por ello ha pedido a Iturbe que explique "de forma detallada los planes concretos sobre el ente, su afección a la plantilla y a la calidad" de su servicio. El PSE ha recordado que en una reciente comparecencia en comisión parlamentaria, Iturbe aseguró su intención de mantener Radio Vitoria por ser una "marca importante" para el ente y que rechazó que la crisis económica fuera a acarrear "medidas drásticas" para la plantilla.

El PP ha mostrado su "total rechazo" a los ajustes en las emisoras del grupo, especialmente en Radio Vitoria, algo que constituye "un insulto para los alaveses". El portavoz de los populares en este territorio, Carmelo Barrio, ha apuntado la "drástica" reducción del 25% de la plantilla de la emisora vitoriana se debe al "objetivo no declarado" del PNV de "difuminar el perfil propio que siempre ha tenido Radio Vitoria".

"Ahora se reduce la plantilla para ir preparando el terreno para una próxima reducción de programación local que convertirá a Radio Vitoria en una emisora-sucursal de Radio Euskadi", ha expuesto Barrio y ha añadido: "Es escandaloso que una radio con la trayectoria de Radio Vitoria sea dirigida desde Bilbao".

Por su parte, el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha registrado en la Cámara vasca varias preguntas dirigidas a Iturbe para que ésta explique "las razones que han llevado a decidir reducir la cuarta parte de la plantilla de Radio Vitoria" y aclare si "esta medida se va a trasladar al resto del grupo".

Datos ''incorrectos'', según EiTB

La dirección de EiTB ha aclarado que los datos relacionados con recortes en las radios de EiTB "son incorrectos '' y denuncia que "las erróneas informaciones que se han difundido" en relación a este tema "pueden comprometer la imagen de este medio público".

La dirección del ente asegura que no es verdad que tenga previsto acometer un recorte del 25% en Radio Vitoria, y ha explicado que las medidas adoptadas respecto a la plantilla de Radio Vitoria "se concretan en la no renovación de seis contratos temporales", por lo que ha señalado que "no es cierto que se haya tomado la decisión ni que se haya comunicado" que diez personas de la plantilla vayan a perder su empleo.

La dirección de EiTB destaca que el objetivo es mantener la plantilla estructural con el presupuesto disponible, sin incurrir en un desvío presupuestario que pudiera "poner en riesgo la viabilidad de los medios". En este sentido, asegura que no hay razones para temer por la "desaparición" de la emisora, y recuerda que Maite Iturbe afirmó el pasado 13 de mayo en el Parlamento Vasco que "Radio Vitoria es una marca importante que vamos a mantener y cuidar".

Con respecto a Euskadi Irratia, ha desmentido que se vaya a recortar un 15% y ha subrayado que se mantendrá el equipo estructural de las radios de EiTB.

Por otra parte, los responsables de EiTB han mostrado su disposición al "diálogo", con el fin de "estudiar las incidencias o repercusiones que generan las necesarias medidas de ajuste económico". "Todos, Dirección y empleados, debemos garantizar la sostenibilidad y el futuro del Grupo EiTB, atendiendo al derecho y deseo de la sociedad vasca para disponer de un grupo de comunicación multimedia de calidad", ha añadido la dirección.

Asimismo, ha señalado que, a pesar del esfuerzo presupuestario que tendrá que acometer, EiTB seguirá cumpliendo con el compromiso que mantiene con la sociedad.