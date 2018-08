Crisis Económica

Reforma del Gobierno español

El PNV defiende la viabilidad de un sistema vasco de pensiones

Redacción

08/06/2013

También EH Bildu ha manifestado que "igual es momento de abrir el debate a un sistema público vasco de pensiones".

El portavoz parlamentario del PNV y presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, ha defendido la posibilidad de establecer un sistema vasco de pensiones y ha rechazado que fuera "inviable" ya que, aunque ha reconocido que en los últimos tres años Euskadi ha tenido déficit, ha destacado que esto no ha sido así en los últimos once años.

"Con independencia de saldos, si la clave del mantenimiento de pensiones está en el valor de la población activa o paro, comparativamente con España, con menos paro, el sistema tendría más garantía de viabilidad que el español", ha afirmado.

En declaraciones a Radio Euskadi, Egibar se ha referido a las recomendaciones del comité de expertos que plantean ligar las pensiones a los ingresos de la Seguridad Social, para advertir de que "si tomáramos una pensión base, que no se actualiza con el IPC, sino conforme a la salud de las cuentas y se aplica una tabla de rebaja en la pensión inicial ligada a esperanza de vida, lo que estaríamos haciendo es programar una agonía".

Por otro lado, el dirigente jeltzale ha manifestado que si lo que se pretende es que el sistema de pensiones se autofinancie "tendrá que tener alguna corrección". A su juicio, el problema del sistema de pensiones es "el paro", por lo que la llave está en la "reactivación de la economía para que cada vez haya más cotizantes". Con una esperanza de vida cada vez mayor, si los cotizantes no suman en proporción, si no se rebajan las tasas de paro, las cuentas no salen", ha afirmado.

En su opinión, la revisión del sistema no tiene por qué ser necesariamente dolorosa para los pensionistas y "consecuencia de lo que se denomina crisis".

Debate sobre un sistema público vasco de pensiones

El parlamentario de EH Bildu Oskar Matute ha denunciado que esta comisión ha dado "cobertura legal a lo que ya venía haciendo este Gobierno: bajar las pensiones".

Tras denunciar que el derecho a las pensiones está siendo sometido al "mercadeo", ha manifestado que "igual es momento de abrir el debate a un sistema público vasco de pensiones".

PSE-EE: " Los ciudadanos deben ser consultados sobre el sistema de pensiones"

El secretario general del PSE-EE de Araba, Txarli Prieto, ha afirmado que el futuro de las pensiones "no es un problema de expertos, sino de país", por lo que ha indicado que el resultado final del debate sobre las pensiones deberá ser consultado a la ciudadanía. "Queremos decidirlo todos los ciudadanos qué pasa con las pensiones, sobre las propuestas políticas y las alternativas", ha indicado.

Prieto ha señalado que "no tenemos por qué diseñar el futuro de las pensiones para dentro de 50 años y no se trata de traer el apocalipsis para luego intentar resolverlo". "El problema de fondo es un reparto injusto de la riqueza, una desviación en los últimos cinco años hacia un capital especulativo tremendo", ha advertido.

Sémper defiende actuar frente a los que "no hacen nada"

El presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, ha asegurado que nadie quiere "cargarse" el sistema y todos los políticos quieren consolidar un sistema de pensiones públicas y de calidad, pero ha advertido de que la realidad económica y demográfica obliga a repensar la situación.

"Hay dos modelos: el de aquéllos que no quieren hacer nada o sólo dar mítines, pero que no garantizan las pensiones, y quienes creemos que hay que actuar y que los que hoy cotizan puedan cobrar la pensiones", ha explicado en declaraciones a Radio Euskadi.