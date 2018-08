Crisis Económica

Datos difundidos por Eustat

La Administración tuvo en Euskadi un déficit de 2.512 millones en 2011

Redacción

31/07/2013

El conjunto de las Administraciones Públicas registraron un déficit del 3,8% del PIB; en el conjunto del Estado alcanzaron el 9,4% .

El conjunto de las Administraciones Públicas en Euskadi (Administraciones Vascas y Administración del Estado y Seguridad Social regionalizadas) registró un déficit de 2.512 millones de euros en 2011, en términos de contabilidad nacional, lo que supuso un 3,8% del PIB, cuatro décimas porcentuales inferior al año anterior, según datos elaborados por Eustat.

El déficit en 2011 fue de 240 millones menos que el registrado en 2010, cuando se alcanzaron los 2.750 millones. En la comparación con otros ámbitos, el déficit de las Administraciones Públicas en el País Vasco fue inferior al del conjunto del Estado, que alcanzó el 9,4% del PIB, y del contabilizado en el conjunto Unión Europea-27, 4,4% del PIB.

La disminución del déficit de las Administraciones Públicas en Euskadi (necesidad de financiación) se debió a que los empleos no financieros disminuyeron más que los recursos no financieros; así mientras los recursos disminuyeron un 0,9% respecto a 2010, los empleos no financieros lo hicieron un 1,7%.

El análisis de los recursos no financieros que tienen mayor peso muestra que las cotizaciones sociales, que suponen el 33,4% de los recursos, aumentaron un 1,5% y los ingresos por Impuestos sobre la renta y patrimonio, que engloban el 25,6% de los recursos, lo hicieron un 6,6%.