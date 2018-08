Crisis Económica

Entrevista en Radio Euskadi

La Diputación de Bizkaia no volverá a rescatar al Bilbao Basket

Redacción

08/01/2014

El diputado General de Bizkaia, José Luis Bilbao, ha aconsejado hoy al Bilbao Basket que se busque fuentes de ingresos al margen del dinero público ya que la institución foral "tiene otras prioridades".

En una entrevista en Radio Euskadi, Bilbao ha recordado que la Diputación Foral ya adelantó los convenios que tenía firmados con el equipo y el presupuesto de la institución vizcaína para el 2014 no recoge ninguna partida con esa finalidad.

A juicio de Diputación, "el deporte profesional tiene que ser sostenible" y hace dos años decidió que no iba a destinar dinero público a ese fin, ya que se fijaron "otras prioridades".

El accionista mayoritario del Bilbao Basket, Gorka Arrinda, aseguró el pasado día 30 de diciembre que la tesorería de la entidad se encuentra en una "situación límite" y que necesita 1,5 millones de manera urgente.

Bilbao ha dicho que hasta la fecha "nadie" se ha dirigido a la Diputación "para hablar" de la búsqueda de un patrocinador para ese equipo.

El proyecto deportivo del Bilbao Basket, "tiene que tener una base financiera" para ser "económicamente viable y sostenible", y "unas fuentes de ingresos importantes", como las que tiene por ejemplo el Athletic por parte de sus 40.000 socios y contratos de televisión, que el equipo de baloncesto "no tiene", según ha analizado.

Ha aconsejado al Bilbao Basket y al resto de equipos de baloncesto españoles que hagan "una reflexión" y se replanteen una bajada de presupuestos y de las fichas de sus jugadores para poder sobrevivir.

Edesa

Por otro lado, Bilbao ha asegurado que la institución foral sigue trabajando con los trabajadores de Edesa para preparar un plan industrial porque cree que la empresa "es viable". En este sentido, ha abogado porque no se vendan ni Edesa ni la planta de Bergara porque esa parte de la producción de Fagor Electrodomésticos "tiene viabilidad" y pueden tener hasta un futuro "conjunto".

"Se habla demasiado" de presos

Respecto al proceso de paz, el diputado general de Bizkaia ha considerado que "se habla demasiado" de los presos, la política penitenciaria, de ETA y de la pacificación, y ha afirmado que, al final, "eso parece una grillera".

Bilbao ha señalado que respeta "la causa" de los presos, pero ha considerado que ésta no es una de las prioridades de la sociedad y, aún así, se sigue "abriendo periódicos, informativos de televisión, de radio, de comentarios" con esta cuestión. "A mí, al menos, no me gusta hablar mucho de ello. Lo respeto. Creo que hay una serie de pasos que hay que ir dando, heridas que hay que ir cerrando, aunque todavía es muy pronto para cerrar muchas heridas porque siguen supurando, pero no me gusta entrar en ese tema. Hay portavoces cualificados que lo hacen", ha indicado.