Navarra discrepa con Montoro y defiende que su déficit es del 1,05%

Redacción

01/04/2014

Lourdes Goicoechea ha mostrado su "discrepancia" con la cifra de déficit de Navarra ofrecido por el Ministerio de Hacienda, según el cual la Comunidad foral cerró 2013 con un déficit del 1,55%

La consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de Navarra, Lourdes Goicoechea, ha insistido en que "el déficit imputable a Navarra" para el año 2013 "es el 1,05%" y ha esperado que "se pueda modificar el dato" que finalmente se reporte a Europa.



En declaraciones a los periodistas antes de asistir a un acto en Pamplona, Goicoechea ha mostrado su "discrepancia" con la cifra de déficit de Navarra ofrecido este pasado lunes por el Ministerio de Hacienda, según el cual la Comunidad foral cerró 2013 con un déficit del 1,55%.



La consejera ha explicado que el Gobierno foral ha mantenido "una discusión con el Ministerio" por un ajuste "meramente contable" y ha asegurado que discrepa "con la decisión que ha tomado el Estado de no imputarse los 95 millones e imputarlo a Navarra".



En todo caso, ha destacado que los datos "no son todavía definitivos porque hasta octubre o noviembre no estarán los definitivos", por lo que el Gobierno foral seguirá "peleando" para que "el dato que reporten a Europa se pueda modificar".



Por otro lado, la consejera ha defendido que "no hubiera sido bueno para Navarra ajustar en torno a 78 millones de euros" para cumplir el objetivo de déficit "cuando se estaba hablando de un ajuste meramente contable".