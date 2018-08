Crisis Económica

El PSOE llevará al Constitucional el último 'decretazo' de Rajoy

10/07/2014

El Gobierno español aprobó el viernes la reforma de hasta 26 leyes por decreto y sin debate parlamentario.

La portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha adelantado que el PSOE recurrirá ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto Ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia aprobado el viernes por el Gobierno español, y que supone cambiar de una tocada y sin debate parlamentario hasta 26 leyes, entre ellas la del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o la Ley de Empleo.

"Vamos a ir ante el Constitucional para corregir este desastre, esta chapuza legislativa. Creo que vamos a ir toda la oposición", ha afirmado Rodríguez durante su intervención en el pleno del Congreso que previsiblemente convalidará dicha normativa con el único apoyo del PP.

Su formación presentará un recurso de inconstitucionalidad para decirle al Gobierno "basta ya", según Rodríguez, quien ha asegurado que ha sido imposible evitar "este verdadero atropello y debate absurdo", a pesar de que se pidió al presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada.

"Mi grupo votará que no a un decreto ley que no se puede debatir" y que, en su opinión, aunque fuera tramitado como proyecto de ley no se podría subsanar "la enorme chapuza legislativa de la vicepresidencia del Gobierno".