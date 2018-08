Crisis Económica

Pleno en el Congreso

PNV pide a Montoro 'insumisión presupuestaria' y retirar las Cuentas

Redacción

22/10/2014

Los jeltzales piden al ministro de Hacienda que deje atrás la austeridad para que España "no vuelva a caer en un agujero del que no se sabría cuándo y cómo se podría salir".

El portavoz económico del PNV en el Congreso, Pedro Azpiazu, ha conminado este miércoles al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, practicar la "insumisión" presupuestaria y "dar un giro" en la política económica, dejando atrás la austeridad para que el país no vuelva a "caer en un agujero del que no se sabría cuándo y cómo se iba a poder salir", y ha reclamado que retire el proyecto de Presupuestos para 2015 por considerarlo "electoralista" y "poco realista".



Así se ha pronunciado durante la defensa en el Pleno de la Cámara Baja de la enmienda de totalidad que los nacionalistas vascos han presentado contra el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015, que no responde a "pretensiones electorales" sino a una voluntad de "responsabilidad" ante la "profunda preocupación" que sienten sobre la situación económica.



"Estamos en una situación crítica en la que nuevamente se aprecian grandes posibilidades de volver a caer en un agujero del que ya no sabríamos cuándo y cómo íbamos a poder salir", ha advertido el diputado vasco,



Aspiazu ha exigido al Gobierno que se "atreva a decir 'nos hemos equivocado, vamos a cambiar'", "abandone la mentira y asuma la realidad", porque "nadie entiende" que diferentes dirigentes políticos como el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, "reconozcan que la situación en Europa es crítica y no asuman ninguna responsabilidad ni propongan ningún cambio".



"Sea hoy insumiso como (el primer ministro francés, Manuel) Valls. A lo mejor, sumando insumisiones, los denominados del Norte se dan cuenta de que es preciso dar un giro", ha insistido, defendiendo en que "lo que la economía necesita y pide a gritos" es un "cambio de rumbo", no sólo en el ámbito nacional sino también a nivel comunitario, donde deberían impulsarse inversiones suficientes para evitar una "dura japonización" de la economía europea.