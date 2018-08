Crisis Económica

Tribunal de Justicia de la UE

La UE avala que Alemania deniegue ayudas a inmigrantes comunitarios

Redacción

11/11/2014

Berlín puede excluir a los europeos que no desarrollen una actividad económica y no dispongan de recursos suficientes.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este martes que Alemania deniegue ayudas sociales a ciudadanos de otros Estados miembros de la UE que viajan al país con el objetivo de buscar empleo o de beneficiarse de estas prestaciones.

"Un Estado miembro debe contar con la posibilidad de denegar las prestaciones sociales a ciudadanos de la Unión que no desarrollen una actividad económica y que ejerzan su libertad de circulación con el único objetivo de percibir la ayuda social de otro Estado miembro cuando no disponen de recursos suficientes para optar al derecho de residencia", asegura el fallo.

En Alemania, los demandantes de empleo necesitados de asistencia pueden solicitar el seguro básico con el fin, entre otras cosas, de garantizar su subsistencia. Sin embargo, según el derecho germano, quienes se desplacen a Alemania con el único objetivo de beneficiarse de estas prestaciones o de buscar trabajo quedan excluidos. El objetivo, dicen, es evitar que Berlín tenga que soportar una carga excesiva por las prestaciones sociales.

La sentencia del TJUE responde a un litigio entre una ciudadana de nacionalidad rumana y su hijo y la administración alemana, que les denegó este seguro básico. La ciudadana en cuestión vive desde hace varios años en Leipzig en el apartamento de una hermana que la mantiene. No tiene cualificación profesional ni ha ejercido ninguna actividad ni en Alemania ni en Rumanía. Según las autoridades alemanas, no entró en el país para buscar trabajo y no se esfuerza por encontrar empleo.