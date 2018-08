Crisis Económica

Comisión Europea

Bruselas exige más recortes a Rajoy para cumplir con el déficit

Redacción

28/11/2014

La CE considera que España está "en riesgo de incumplimiento" del objetivo de déficit en 2015.

La Comisión Europea ha dictaminado este viernes que el presupuesto de España para 2015 está "en riesgo de incumplimiento" del objetivo de déficit pactado con la UE y ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que adopte los recortes extra necesarios para respetar el Pacto de Estabilidad.

Para este año, Bruselas prevé que el déficit de España se sitúe en el 5,6% del PIB, por debajo del 5,8% que exige la UE, pero por encima del 5,5% que se ha marcado el propio Gobierno español. No obstante, señala que todavía existen "riesgos limitados" de incumplimiento, en particular si las comunidades autónomas no cumplen el déficit.

En cuanto al año 2015, el déficit de España se situará en el 4,6%, cuatro décimas por encima del objetivo del 4,2% pactado con la UE. España volvería a incumplir su meta en 2016 con un déficit del 3,9% (cuando tiene que bajar del 3%).

El dictamen examina el impacto presupuestario de la reforma fiscal que entrará en vigor en 2015 y su conclusión es que está infrafinanciada.

Asimismo, considera que la rebaja en el impuesto sobre la renta debería haberse compensado con un mayor recorte de gastos o con una subida del IVA reducido.