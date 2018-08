Crisis Económica

Huelga general 26-S

Etxaide: 'Se ha robado el dinero al pueblo para dárselo a la banca'

Redacción

11/09/2012

Etxaide asegura que los recortes aplicados hasta el momento "no van a ser los últimos", y considera que la huelga general del próximo 26-S va a ser "un plante" ante el actual "modelo social".

La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, ha asegurado que los recortes sociales que se están aplicando se deben a que "se están robando 100.000 millones de euros al pueblo para dárselos a al sistema financiero, para que tape sus agujeros".

Etxaide ha hecho esta declaración tras presidir en Bilbao una asamblea de delegados, la primera de las cuatro previstas para esta semana, para preparar lahuelga general del 26 de septiembre que ha convocado este sindicato junto a la ELA, STEE-EILAS y otros sindicatos.

La dirigente de LAB ha pedido a la ciudadanía que "dé la respuestas más contundente posible a los recortes", que son "los peores que nos han impuesto nunca".

Etxaide ha insistido en que "es mentira que la razón de esos recortes sea que los pensionistas gastan demasiado en medicamentos o que los inmigrantes acuden en exceso a los servicios de salud: la razón es que se están robando 100.000 millones de euros al pueblo para dárselos al sistema financiero para que tape sus agujeros".

Ha considerado que la huelga general del próximo día 26 va a ser "un plante" ante el actual "modelo social, que genera pobreza y no satisface los derechos y las necesidades de la sociedad"



Etxaide ha señalado que los recortes aplicados hasta el momento "no van a ser los últimos" porque "estamos a las puertas de una intervención en las condiciones que impongan el capital financiero europeo y en esas condiciones no hay futuro alguno".







