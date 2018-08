Economía

Contra los recortes

La 'marcha blanca' de los sanitarios vuelve a las calles de Madrid

Redacción

09/12/2012

La protesta ha ido encabezada por el lema 'La sanidad pública no se vende, se defiende' y gran cantidad de sanitarios han asistido a la misma con su característica 'bata blanca'.

Una nueva 'marea blanca' de miles de sanitarios madrileños se ha manifestado este domingo por las principales calles de la capital en defensa de la sanidad pública y "deseosos" de que el Gobierno regional "se siente a negociar" sobre las medidas sanitarias que pretende articular en 2013, como ha informado a el presidente de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), Pedro González.

La marcha, que ha sido convocada por Afem, ha partido a las 12:00 horas desde la Plaza de Neptuno para subir por Cibeles y desembocar luego (mediante el recorrido por la calle Alcalá) en la Puerta del Sol.

Como en otras ocasiones, la cabecera de la marcha ha sido el lema 'La sanidad pública no se vende, se defiende' y gran cantidad de sanitarios han asistido a la misma con su característica 'bata blanca', que representa a la profesión médica.

"Vamos de culo con este Gobierno"

Durante las dos horas que ha durado la manifestación, se han podido escuchar diferentes cánticos, entre los que ha destacado 'Sanidad pública', 'Sí se puede', 'Sanidad pública no se vende, se defiende', 'Que no, que no, que no nos representan', 'Lasquetty dimisión' y 'Vamos de culo con este Gobierno'.

Este último lema se ha realizado con los sanitarios caminando unos instantes de espaldas. Tampoco han faltado las pitadas constantes contra el Plan de medidas sanitarias impulsado por el Ejecutivo autonómico.