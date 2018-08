Economía

Los bancos retiran el dinero de la extra ingresado por 'error'

11/12/2012

Ipar Kutxa y BBVA han pagado este mismo martes la extra y la nomina de diciembre a 2.500 funcionarios. Posteriormente, ha procedido a detraer ese pago. Niegan que el error sea suyo.

Más de 2.500 funcionarios vascos han cobrado este mismo martes la paga extra de Navidad debido a "un error" cometido por dos entidades bancarias, aunque ambas entidades han comenzado ya a retirar ese dinero ingresado.



El cobro ''por error'' de la paga ha llegado el mismo día en el que el Tribunal Constitucional ha aceptado a tramite el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy, con lo que ha quedado paralizada la paga extra que iban a recibir 67.000 funcionarios dependientes del Ejecutivo autonómico.



Fuentes del Ejecutivo de Vitoria han explicado que la orden que transmitió ayer el Gobierno Vasco a las entidades bancarias decía que la ejecución del pago de la extra de Navidad se efectuase el día 19 y que el devengo, es decir el ingreso en la nómina, se hiciese efectivo el día 20, como ocurre todos los años.

Sin embargo, la caja de ahorros vizcaína Ipar Kutxa, recientemente fusionada con Caja Laboral, y el BBVA han pagado este mismo martes la extra y la nómina de diciembre a los funcionarios que tienen domiciliados sus cobros "por un error en la interpretación de dicha orden", han indicado fuentes del Ejecutivo vasco.

El Gobierno Vasco calcula que por tanto han cobrado esa paga entre 2.500 y 2.600 funcionarios.



Comienzan a detraer el abono y niegan el error



Las dos entidades financieras que han abonado "por error" la paga extra de Navidad han emitido después una orden para retirar ese dinero ingresado. Sindicatos también aseguran que se está procediendo a detraer el abono.

Por otro lado, ambas entidades han negado el error. Ipar Kutxa ha negado que el abono que ha realizado de la paga extra de Navidad haya sido un "error" atribuible a la entidad, y BBVA ha afirmado que no le consta error alguno por su parte, ya que "estos ficheros se trasladan de forma automática", según han confirmado a Europa Press fuentes del banco vasco.



¿Quiénes han cobrado?



Trabajadores de la Ertzaintza o del Servicio Vasco de Salud Osakidetza que tienen domiciliadas sus nóminas en ambas entidades han confirmado que esta mañana ya tenían ingresado el dinero. Además, fuentes de UGT han asegurado que a otros funcionarios que habían pedido adelantos de nómina se les ha autorizado y que ya los han percibido.



Concentraciones de sindicatos



Los sindicatos CCOO, UGT, USO, ERNE, SATSE, SME, CSI-F, SAE, UTESE y EUSPEL han convocado para este miércoles concentraciones en protesta por la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar el pago de la extra de Navidad a los funcionarios del Gobierno Vasco. Las concentraciones se realizarán ante los centros de trabajo de la Administración vasca y de sus empresas públicas



¿Tendré que devolver la paga extra?



La portavoz del Gobierno Vasco en funciones, Idoia Mendia, ha aclarado que, una vez cobrada la extra, no podría recuperarse el dinero no abonando a los funcionarios otra mensualidad el próximo año porque "cada paga pertenece a un ejercicio presupuestario distinto y no pueden incidir unos en otros".