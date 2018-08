Economía

Entrevista en Radio Euskadi

Amaiur acusa al PNV de su 'exclusión' en el recurso de las pensiones

17/12/2012

Sabino Cuadra ha criticado que el PNV firmara el recurso en el que se vetó la participación de Amaiur, cuando otras formaciones mostraron su 'solidaridad' y se negaron a rubricar el texto.

El diputado de Amaiur en el Congreso de los Diputados de Madrid, Sabino Cuadra, ha acusado al PNV de 'favorecer' la 'exclusión' de la coalición abertzale del recurso contra el decreto de no revalorización de las pensiones.



En una entrevista en Radio Euskadi, Cuadra ha criticado que el PNV firmara el recurso en el que se vetó la participación de Amaiur, cuando otras formaciones, como ERC, BNG, NaBai y Compromis mostraron su "solidaridad" por la decisión y se negaron a rubricar el texto.

Asimismo, ha admitido que están "desilusionados" con la actitud de IU por sumarse a la firma, algo que a su juicio "dice poco del carácter democrático del partido".

Para Cuadra, "el último día en el último momento" alguien que "estaba muy arriba decidió que no" en el PSOE. Según ha resaltado, se trata de "decisión tomada en la supercúpula del partido". Los socialistas, ha recordado, "nos han presentado para su firma iniciativas" y "hemos negociado con ellos enmiendas".



Además, ha denunciado que "no es una marginación de Amaiur, sino de sus 330.000 votantes", y va contra el "juego democráctico normalizado que debería existir entre las diferentes formaciones, mucho más entre las de izquierdas".

Rescate a España



Por otra parte, el diputado ha asegurado que "el rescate vendrá seguro", porque la economía española está en una situación en la que "siguiendo así, el rescate es la conclusión lógica".

No obstante, estima que "no se puede definir con precisión la fecha" en la que se llevará a cabo. En todo caso, no duda de que "las condiciones en las que se está planteando el rescate solo va a traer consecuencias bastante negativas para la mayoría de la población".

Caso Santiago Cervera



En lo que respecta a lo ocurrido con Santiago Cervera en la CAN, el representante de Amaiur ha afirmado que "este pozo de serpientes se ha agitado y empiezan a aparecer cosas que huelen muy mal", como "corruptelas, a trabajo que se realiza y no se ve por ningún sitio, a operaciones escondidas, y las peores relaciones entre el poder político y el económico".