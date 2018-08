Economía

Acuerdos PNV-PP

Mintegi cree que PNV y PP 'dan prioridad a los intereses de partido'

Redacción

26/01/2013

Mintegi cree "preocupante" para el presupuesto vasco que las "coincidencias" económicas del PNV se den con el PP.

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Laura Mintegi, ha afirmado que, aunque se "desconoce" el texto del proyecto presupuestario del Gobierno vasco para 2013, los "precedentes" son "realmente preocupantes" porque las "coincidencias" del PNV en materia económica "han sido", hasta la fecha, con los populares.

En declaraciones a Radio Euskadi, Mintegi ha censurado que los presupuestos vascos sean "una incógnita". "No conocemos, no sabemos por dónde van, y los precedentes que hay son realmente preocupantes porque las coincidencias que ha tenido en materia económica han sido con PP, que no es precisamente el modelo que tenemos para salir de la crisis", ha explicado.

Además, se ha mostrado muy preocupada por la imagen que, en su opinión, se ofrece de "si tú me ayudas aquí, yo te ayudo ahí" porque "se está dando prioridad antes a la estabilidad institucional, en el fondo, a intereses del partido que en ese momento está gobernando que a las necesidades reales de una población para responder a una situación de crisis que es terrible".

Para Mintegi, "si ha habido coincidencias en Gipuzkoa" que han permitido que Bildu haya aprobado sus presupuestos "no es precisamente que los demás partidos sientan un amor platónico o pasional" por la coalición soberanista, sino porque "se ha acordado que esa política planteada era la adecuada para una situación muy grave".

Para alcanzar acuerdos, ha destacado la necesidad de priorizar "qué proyecto político se plantea, qué proyecto económico está planteando y hasta qué punto va a dar respuesta a las necesidades que hay".