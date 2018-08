Economía

Presupuestos de la CAV

El PNV subraya que no hay ningún 'pacto cerrado' con el PP

Redacción

28/01/2013

En una entrevista en Radio Euskadi, el parlamentario Iñigo Iturrate recuerda que un acuerdo PNV-PP no sería suficiente e insta a todos los grupos a negociar.

El parlamentario del PNV y secretario segundo de la Mesa de la Cámara, Iñigo Iturrate, ha subrayado que no hay ningún "pacto cerrado" con el Partido Popular de cara a los presupuestos de 2013 y ha instado a todas las formaciones a negociar. Asimismo, ha advertido al Ejecutivo central de que, cuanto más tarde en reconocer el "hecho plurinacional" y se empeñe en el "cercenamiento" del autogobierno, más va a "enquistar el problema" en Euskadi.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, el representante jeltzale ha reconocido, además, que su formación está dispuesta a hablar de fiscalidad en el Parlamento, pero ha abogado por "hablar entre los partidos, llegar a acuerdos lo más amplios posibles y, después, trasladarlos a las Juntas", que son las competentes en la materia.

Tras incidir en la "disposición al diálogo" del grupo del PNV en el Parlamento vasco, Iturrate ha advertido que la vocación jeltzale es "dar estabilidad a las instituciones".

En este sentido, ha subrayado que su formación no tiene ningún "pacto cerrado con el PP" que permita aprobar las cuentas de 2013, aunque las instituciones deben "tener un presupuesto para hacer frente a la crisis".

Críticas al PSE y a EH Bildu

"Con las cuentas pasará lo que quieran el resto de grupos y hacemos un llamamiento al resto de formaciones a negociarlo. Confío en que impere la responsabilidad en todos los grupos, pero la Diputación de Álava no tiene presupuesto porque el PSE optó, junto a EH Bildu, por una opción de bloqueo a las cuentas", ha criticado.

Según ha destacado, el pacto alcanzado con el PP en Diputación de Bizkaia y Ayuntamiento de Vitoria garantiza únicamente presupuestos para esos territorios y ha recordado que, en todo caso, un acuerdo con el PP no otorgaría mayoría absoluta al presupuesto "ya que serían 37 parlamentarios por lo que esa formula 'per se', si el resto de partidos optan por una posición de bloqueo, no garantiza la aprobación de presupuestos".

La imagen del PNV

Respecto al coste de imagen que le podría suponer a los jeltzales un acuerdo con PP y UPyD, Iturrate ha incidido en que siempre que se entra en un proceso de negociación "se dejan pelos en la gatera".

"Estamos en la responsabilidad de sacar este país adelante con quienes estén dispuestos a arrimar el hombro. Hablaríamos de un pacto presupuestario y nada más que eso. Incluso PP y EH Bildu han pactado proyectos concretos en Ayuntamientos. Lo irracional sería que por no ponerse de acuerdo dejásemos instituciones sin presupuestos", ha considerado.

Futuros acuerdos con el PSE

Respecto a la posibilidad de alcanzar en el futuro un pacto de gobernabilidad con el PSE, Iturrate ha lamentado que, en el inicio de la legislatura, "no se pudo conformar una mayoría absoluta porque veníamos de donde veníamos y cada partido tenía cada uno sus procesos de ubicación que realizar", aunque ha advertido que "no hemos desistido".

"El objetivo del lehendakari es ofrecer estabilidad institucional y si podemos hacerlo con una mayoría más amplia en el Parlamento lo haremos", ha añadido.