Presupuestos vascos 2013

Gatzagaetxebarria: 'Los Presupuestos precisan un tiempo de maduración'

16/03/2013

El consejero de Economía y Hacienda, Ricardo Gatzagaetxebarria, ha recordado a la oposición que las Cuentas ponen "el énfasis" en el gasto social, por lo que espera que no los "imposibiliten".

El consejero de Economía y Hacienda, Ricardo Gatzagaetxebarria, ha esperado que los partidos vascos no "imposibiliten" los Presupuestos del Gobierno Vasco para 2013, una vez que "analicen y conozcan" las "entrañas" del Proyecto. Además, ha recordado a la oposición que las Cuentas "han puesto el énfasis" en el gasto social, "que era también su demanda hasta hace dos días". "La fórmula podría ser, si no hay una actitud de apoyo positivo, la de no impedir la aprobación", ha sugerido.

En una entrevista a Europa Press, Gatzagaetxebarria ha recordado que el periodo presupuestario "tiene sus propios plazos" y, a partir de la entrega del proyecto en el Parlamento vasco "hace falta un tiempo de maduración". "El conocimiento al detalle de los Presupuestos exige un trabajo por parte de los partidos políticos y una reflexión", ha dicho.

Planteamiento constructivo

Gatzagaetxebarria ha esperado que "una vez que se conozca el contenido y las entrañas del Presupuesto", las formaciones realicen "un planteamiento constructivo". "No obstante, estamos abiertos a que, en cualquier momento, nos hagan ya una sugerencia, un planteamiento, una posibilidad de acercamiento", ha dicho.

Ante las críticas iniciales de los Grupos, tras la presentación de las Cuentas por parte del lehendakari, Iñigo Urkullu, y él mismo, ha dicho "encajarlas" con "deportividad". "Les tenemos, por respeto, que dar un plazo para que se adentren en las entrañas del presupuesto y hagan sus reflexiones", ha manifestado.

Una vez sopesadas las Cuentas, el Gabinete Urkullu espera "un planteamiento constructivo, dentro de las limitaciones de tener este año 1.232 millones menos de ingresos". "A nadie le gusta involucrarse, directamente, en un presupuesto más reducido que el del año anterior, pero es la realidad política de este país", ha dicho.

Diálogo

Gatzagaetxebarria ha garantizado que el Gobierno hará un "ejercicio de diálogo y apertura" e intentará "integrar las sensibilidades" en los Presupuestos, "pero con las limitaciones" que imponen la cantidad presupuestada.

Según ha manifestado, el Ejecutivo está "abierto a las modificaciones" que estimen "oportunas". "El PNV seguirá con esa sensibilidad y esa intención de escuchar las propuestas a las enmiendas de las demás y hacer las modificaciones que sean necesarias para lograr la aprobación del presupuesto de una u otra manera", ha precisado.