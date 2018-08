Economía

Ante el TC

El Gobierno Vasco recurre los Presupuestos de España de 2012 y 2013

19/03/2013

El Ejecutivo de Urkullu considera que las Cuentas del Gobierno de Rajoy incurren en "invasiones competenciales". El recurso lo presentará ante el Tribunal Constitucional.

El Gobierno vasco recurrirá ante el Tribunal Constitucional los Presupuestos Generales del Estado (PGE) correspondientes a los años 2012 y 2013, al considerar que incurre en "invasiones competenciales". Ésta es la primera vez que el Ejecutivo autónomo impugna las Cuentas Públicas estatales.

El Gabinete de Iñigo Urkullu cree que los Presupuestos elaborados por el Gobierno de Mariano Rajoy para este año y el pasado invaden competencias propias de la Comunidad Autónoma Vasca y, por ello, ha resuelto recurrirlas ante el Constitucional.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que, con la decisión de recurrir ante Tribunal Constitucional los Presupuestos Generales del Estado (PGE) pretenden reivindicar "poderes y competencias" reconocidos en el Estatuto de Autónomía y que, a su juicio, se "vulneran" con estas normas. En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, ha dado a conocer esta decisión, que tiene motivos "exclusivamente competenciales".

En concreto, Erkoreka ha señalado que las competencias que el Gobierno quiere defender están relacionadas con la función pública, la organización de los poderes e instituciones de Euskadi, la ejecución de la legislación laboral del Estado y competencias autónomicas en el ambito de los servicios sociales. "Cuatro competencias que se vulneran", ha denunciado.

Erkoreka ha indicado que se van a presentar los dos recursos de manera simultánea, ya que, en el caso de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013, el plazo para presentar el recurso concluía a finales de marzo. En relación al recurso por la Ley de 2012 el plazo para recurrir también finalizaba a finales de este mes, ya que se amplió el mismo tras constituirse entre ambos Gobiernos una comisión mixta de Cooperación para una salida "negociada" a las "diferencias", que finalmente no se han solventado.

En el caso de la Ley de Presupuestos de 2013, no se van a acoger a la posibilidad de ir a la comisión mixta de Cooperación porque si las negociaciones no han "fructificado" en el caso de la norma de 2012, no cabe esperar que se vaya a dar un acuerdo respecto a la de este año porque los "reproches son los mismos".