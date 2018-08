Economía

La PAH estudia denunciar a Cifuentes

25/03/2013

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha sostenido que "la comunión de ideas entre la plataforma antidesahucios y Bildu no es algo nada positivo".

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, ha afirmado hoy que estudiará denunciar a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, por la "gravísima y al mismo tiempo ridícula" acusación de que la PAH tiene vínculos con Bildu y Sortu.

Colau ha afirmado que las acusaciones de Cifuentes son "gravísimas" y "absolutamente ridículas" y ha añadido: "No tienen ninguna credibilidad porque todo el mundo nos conoce y sabe que somos un movimiento plural, pacífico y sólo trabajamos para parar los desahucios".

Cifuentes ha pedido hoy a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que aclare por qué apoyó una manifestación a favor de los presos de ETA y ha sostenido que "la comunión de ideas entre la plataforma antidesahucios y Bildu no es algo nada positivo".

La delegada del Gobierno en Madrid ha matizado así las declaraciones que hizo esta mañana en Radio Nacional, en las que vinculó a esos colectivos con "grupos filoetarras" que llevan a cabo una estrategia "bastante radical".

"Ante la ciudadanía no hace falta que nos expliquemos, pero es una acusación muy grave, mezclar a la PAH con el terrorismo no tiene nada que ver. No creo que ni a las mismas víctimas del terrorismo les haya sentado bien", ha dicho Colau.