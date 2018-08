Protestas contra los recortes y el aumento de la jornada en Osakidetza

Economía

11/04/2013

Representantes sindicales se han concentrado este jueves frente a la sede de los Servicios Centrales de Osakidetza en Vitoria-Gasteiz para protestar por los recortes y el aumento de la jornada laboral con motivo de la segunda reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad.

En la movilización han participado representantes del Sindicato de Enfermería SATSE, el Sindicato de Auxiliares de Enfermería SAE, ELA, CCOO y UGT.

Según ha declarado Jon Serrano (SATSE), esta movilización se ha convocado con motivo de la segunda reunión de la Mesa Sectorial en la que se ha abordado el aumento de la jornada, lo que implicará "una mayor carga laboral y alrededor de 100 horas más trabajadas al año".

Ha recordado que en la Mesa Sectorial previa se evidenció que los responsables de Osakidetza "no tienen voluntad negociadora y no quieren buscar una alternativa a la implantación del incremento de la jornada anual".

Han solicitado a Osakidetza la no "imposición" de recortes para continuar con una sanidad pública y de calidad y han reclamado que negocie para buscar otras alternativas.

En la protesta casi un centenar de personas han permanecido frente a la sede de Osakidetza con varias pancartas en las que se leía "No a los recortes" o "No a la imposición" y han coreado consignas como "La salud es un derecho, no le pongas techo" o "No falta dinero, sobran ladrones".