Economía

Presupuestos vascos

UPyD registrará el viernes su enmienda a la totalidad

Redacción

17/04/2013

Maneiro ha denunciado este miércoles que el gabinete de Urkullu "no ha hecho nada" para alcanzar un acuerdo presupuestario.

UPyD registrará el viernes su enmienda a la totalidad al Proyecto de Presupuestos, dada la "insatisfactoria" respuesta que el Gobierno Vasco ha dado a sus demandas y a que la última oferta del lehendakari, Iñigo Urkullu, "no recoge en absoluto" las medidas necesarias para combatir la crisis económica.

Gorka Maneiro, en una rueda de prensa en el Parlamento Vasco, ha denunciado este miércoles que el gabinete de Urkullu "no ha hecho nada" para alcanzar un acuerdo presupuestario. A su juicio, el Ejecutivo se ha limitado a "dejar pasar los días".

Además, ha lamentado la "insatisfactoria" respuesta que el Gobierno Vasco ha dado a las demandas que le ha formulado UPyD para un eventual pacto presupuestario.

Entre otras cuestiones, ha censurado la falta de compromisos concretos en materia de lucha contra el fraude, reducción del entramado público, eliminación de delegaciones en el exterior y finalización de las ayudas a las ikastolas de Iparralde.

Respecto al documento de mínimos del lehendakari trasladado a la oposición para tratar de alcanzar un acuerdo, ha denunciado que no incluye "en absoluto" las medidas necesarias para hacer frente a la crisis. Aunque no lo ha descartado por completo, Maneiro ha reconocido que no parece haber "ninguna" posibilidad de que una vez registrada su enmienda de totalidad, UPyD pueda retirarle posteriormente ante un eventual acercamiento de posturas con el Ejecutivo.