Economía

Conflicto laboral

Adegi: 'El acuerdo es imposible en el conflicto de las residencias'

Redacción

20/05/2013

Así, pide la mediación del Centro de Relaciones Laborales para poner fin al conflicto y critica a la Diputación de Gipuzkoa por "asumir como propia la plataforma de los sindicatos".

Adegi ha pedido la mediación del Centro de Relaciones Laborales (CRL) en el conflicto de las residencias en Gipuzkoa, porque consideran que el acuerdo por la parte económica es "imposible".

En una rueda de prensa celebrada en Donostia-San Sebastián, el presidente de la Asociación de Centros Gerontológicos de Gipuzkoa de Adegi, Jesús Gómez Montoya, acompañado del responsable de Negociación Colectiva, Juan Ramón Apezetxea, ha criticado la posición de la Diputación Foral de Gipuzkoa que "ha tomado partido asumiendo como propia la plataforma de los sindicatos".

En esta línea, ha apuntado que en esta negociación se encuentran una situación "anómala", ya que en ocho años de negociaciones "las cosas han funcionado". Además, ha afirmado que las residencias son "un motor importante de la sociedad" y un "sector más de producción".

Asimismo, Gómez Montoya ha denunciado que la Diputación "no es quien" para decir "qué firmar", por lo que han mostrado su intención de negociar, pero "con las partes que corresponde", esto es, con los sindicatos.

De este modo, ha señalado que aceptan la participación del ente foral "como mediador", pero no como "parte implicada". Por ello, van a pedir la mediación del CRL.

Demanda contra la Diputación

En torno a la demanda que presentó Adegi, en contra de la Diputación, han apuntado que no la retirarán "mientras les obligue a firmar su propuesta", ya que consideran que "lo que no puede ser" es que no les dejen "mover ni una coma".

Desde Adegi han indicado que "por supuesto" van a mantener las condiciones de las trabajadoras mientras se mantengan los convenios con la Diputación. "Si la Diputación es capaz de mantener los compromisos no tenemos ningún problema en flexibilizar las condiciones", ha añadido Apezetxea.