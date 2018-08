Economía

Datos de mayo

El paro baja en 371 personas en la CAV y en 1.259 en Navarra

Redacción

04/06/2013

En el conjunto del Estado el paro ha bajado en 98.265 personas con lo que el total de desempleados se ha situado en 4.890.928.

El paro registrado en la Comunidad Autónoma Vasca ha bajado en mayo, por segundo mes consecutivo, en 371 personas, con lo que el total de desocupados se ha situado en 178.218 (el 0,21 % menos), según los datos publicados este martes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Por territorios, Gipuzkoa es la que ha registrado una bajada más considerable en el número de desempleados (399 menos), seguida de Araba (162 menos) mientras en Bizkaia el paro se ha incrementado en 190 personas.

Desde mayo de 2012, el paro en la CAV se ha incrementado en 17.310, el 10,76 %.

El paro registrado en Navarra ha bajado en mayo en 1.259 personas, lo que supone un 2,31% respecto al mes anterior, con lo que el número total de desempleados queda en 53.185.

Según datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, respecto al mismo mes del año pasado, el número de desempleados en la Comunidad foral ha aumentado en 3.636 personas, un 7,34%.

El paro ha bajado en 98.265 personas, en el Estado

En el conjunto del Estado el paro ha bajado en 98.265 personas, y el total de desempleados se ha situado en 4.890.928 (el 1,97 % menos).

Desde mayo de 2012, el desempleo se ha incrementado en 176.806 personas, el 3,75 %. En un comunicado, Empleo destaca que el descenso de mayo es el mayor en un mes similar de la serie histórica.

Báñez: "La caída del paro da motivos para la esperanza"

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, considera que la bajada del paro y la subida de afiliaciones en mayo son "datos claramente positivos" que "muestran que tenemos motivos para la esperanza".

No obstante, la ministra ha destacado que "el Gobierno no se conforma" y seguirá "trabajando para dar oportunidades a todos los españoles que hoy no tienen empleo".