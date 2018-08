Economía

Convenios laborales

ELA advierte de que 'a partir del 7 de julio no quedará nada'

Redacción

26/06/2013

En cuanto a la situación de los astilleros vascos, 'Txiki' Muñoz se ha preguntado "por qué es legal el dinero que se les da a los bancos y no son legales estas ayudas".

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, ha advertido de que, "si no hay organización" en las empresas para lograr unas condiciones laborales "dignas", a partir del 7 de julio "no quedará nada", ya que en esa fecha quedarán sin efecto los convenios que protegen las condiciones laborales de más de 300.000 asalariados en Euskadi si antes no son renovadas.

En una entrevista a Euskadi Irratia, Muñoz ha señalado que, cuando el año pasado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "ofreció una reforma salvaje" a la patronal, "ya sabíamos lo que venía", y ha destacado que la reforma laboral "hace una interpelación directa" al sindicalismo.

"Si antes y después del 7 de julio no tenemos organización en las empresas para lograr unas condiciones laborales dignas, no quedará nada. Tenemos que trasladar claramente a nuestra gente que tenemos que tener una organización firme empezando desde las empresas, porque, de lo contrario, ocurrirá lo que dice Adegi, que negociarán si no hay otra solución. Eso quiere decir que, si no tienen enfrente la fuerza sindical y colectiva, la patronal no va a negociar", ha asegurado.

Astilleros

Por otro lado, Adolfo Muñoz se ha referido a la situación de los astilleros vascos, que están a la espera de conocer la resolución de la Comisión Europea y si tendrán la obligación de devolver el montante total del dinero supuestamente ahorrado fiscalmente por la aplicación del sistema conocido 'tax lease', y se ha preguntado "por qué es legal el dinero que se les da a los bancos y no son legales estas ayudas".

El dirigente sindical ha recordado que en la pasada década "el Gobierno metió mucho dinero en los astilleros para posteriormente privatizarlos", por lo que, según ha dicho, "al final una gran parte está en manos privadas en estos momentos".

En su opinión, en esta situación "aparecen los lobbys, y los lobbys financieros controlan Europa entera". "Desgraciadamente, la situación que padecemos en estos momentos es que casi toda la política es una marioneta en manos del capital, y mientras eso no se solucione, pondrán en nuestras espaldas recortes y reformas", ha asegurado.