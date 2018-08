Economía

Entrevista en Radio Euskadi

ELA acusa a Urkullu de destruir empleo al seguir los dictados de Rajoy

Redacción

06/09/2013

Según Txiki Muñoz, secretario general del sindicato, ha añadido que "no hay una relación bilateral entre ambos Gobiernos, sino un 'corta y pega' de lo que manda Rajoy".

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, ha acusado al lehendakari, Iñigo Urkullu, de ser "un fiel cumplidor de los dictados" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ha criticado que practique la misma política de recortes presupuestarios, lo que lleva al Gobierno Vasco a "destruir empleo".

"No hay una relación bilateral entre ambos Gobiernos, sino un 'corta y pega' de lo que manda Rajoy, y esto supone un deterioro impresionante de las condiciones laborales de los trabajadores", ha dicho Muñoz en una entrevista en Radio Euskadi recogida por Efe.

Muñoz ha mantenido que mientras no se cambien las políticas actuales, "no cambiará el ciclo económico", y ha puesto como ejemplo la reforma fiscal, que ha considerado necesaria, pero siempre que se dirija el aumento de la presión fiscal al Impuesto de Sociedades, y no a los asalariados con nómina.

Ha resaltado, sin embargo, que no ve "voluntad política" en esta dirección, ni una "alternativa real", ya que, incluso en Gipuzkoa, donde gobierna Bildu, han adoptado una fiscalidad "por debajo de la modificación en la progresividad hecha por Rajoy en el Estado".

La propuesta fiscal de ELA también incluye la eliminación del Órgano de Coordinación Tributaria, integrado por Gobierno Vasco y las tres Diputaciones, al considerar que se trata de un "reducto opaco donde se toman decisiones para beneficiar a la patronal", según ha dicho. El debate fiscal debe llevarse al foro parlamentario", ha apostillado.