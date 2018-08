Economía

Accidente en Deskarga

La Diputación dice que ELA no informó sobre el 'problema' del camión

20/09/2013

El sindicato ELA ha denunciado que tras el siniestro de Deskarga se ha constatado una "falta grave en el mantenimiento de la maquinaria".

El diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, ha señalado que el sindicato ELA no puso en conocimiento de la entidad foral la existencia de "problema" alguno en el mantenimiento del camión accidentado en Deskaga en las obras del corredor Beasain-Durango. A raíz del accidente, falleció un trabajador de 33 años.

En una entrevista a Radio Euskadi Garitano ha reconocido que se ha abierto una investigación para "depurar responsabilidades y certificar si es cierto como ha denunciado ELA que no había mantenimiento adecuado en el camión".

En este sentido, ha reconocido que no entiende por qué si ELA había detectado un "problema no lo había puesto en conocimiento de la Diputación". "No constaba denuncia ante la Diputación. ELA no ha puesto en conocimiento de la Diputación ese dato tan relevante. Ahora nos encontramos con el problema de que alguien no ha cumplido el contrato, alguien sabía que no se cumplía y no lo ha puesto en conocimiento de esta Diputación", ha añadido.

Denuncia de ELA

El sindicado ELA ha asegurado en un comunicado que el trabajador fallecido, que pertenecía a la empresa Aballa S.L, subcontratada por la UTE-Lapatza, conducía un camión Dumper al que "le han fallado los frenos" por lo que "ha saltado de la cabina y ha resultado atrapado por el vehículo".

ELA ha exigido que se investigue el accidente y se depuren responsabilidades. Además, ha señalado que tras el siniestro se ha constatado una "falta grave en el mantenimiento de la maquinaria" y ha indicado que la obra pública "lejos de dar ejemplo en materia de seguridad" hace "dejación de las mismas".